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Украинские войска снова обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска снова обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 27.01.2025
Украинские войска снова обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:01:00+03:00
2025-01-27T23:01:00+03:00
2025-01-27T23:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 26 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Украинские войска снова обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке кассетные снаряды натовского калибра