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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 27.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, применив кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:24:00+03:00
2025-01-27T18:24:00+03:00
2025-01-27T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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горловка
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нато
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, применив кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Управление также сообщило, что ВСУ в 17.00 выпустили по этому же району еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ нанёс удар в районе площади Ленина в центре города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250127/spetsnaz-1995736902.html
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Никитовскому району Горловки