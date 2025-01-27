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В Горловке при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.01.2025
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08:35 27.01.2025 (обновлено: 12:11 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/gorlovka-1995628541.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали три человека
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.01.2025
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали три человека
Три мирных жителя ранены утром в Горловке, в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:35:00+03:00
2025-01-27T12:11:00+03:00
безопасность
украина
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены утром в Горловке, в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранены два мирных жителя", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он также отметил, что из-за обстрела поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе города ранен еще один мирный житель.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в понедельник в 7.10 и 7.30 мск ВСУ выпустили по три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Калининскому районам Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250127/ataka-1995619719.html
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украина
горловка
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безопасность, украина, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Безопасность, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали три человека

Приходько: в Горловке при обстреле ВСУ пострадали три человека

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрелов в Горловке, в результате которых было ранено 2 человека. 27 января 2025
Последствия обстрелов в Горловке, в результате которых было ранено 2 человека. 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрелов в Горловке, в результате которых было ранено 2 человека. 27 января 2025
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены утром в Горловке, в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранены два мирных жителя", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он также отметил, что из-за обстрела поселка шахты имени Румянцева в Калининском районе города ранен еще один мирный житель.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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БезопасностьУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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