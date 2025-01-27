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Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными - РИА Новости, 27.01.2025
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13:03 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/glava-1995687738.html
Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными
Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными - РИА Новости, 27.01.2025
Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил в понедельник, что президентские выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя, ситуация продолжает оставаться под... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:03:00+03:00
2025-01-27T13:03:00+03:00
в мире
белоруссия
иван кубраков
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил в понедельник, что президентские выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя, ситуация продолжает оставаться под контролем. "Несмотря на то, что выборы прошли спокойно, расслабляться нельзя. Ситуация в стране продолжает оставаться под нашим контролем", - приводит слова Кубракова на совещании по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения выборов пресс-служба МВД в Telegram-канале. Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск за качественное исполнение своих служебных обязанностей как во время досрочного голосования, так и в основой день. Отдельно отметил ветеранов за поддержку на участках, в том числе в качестве председателей избирательных комиссий. "Коллегам по силовому блоку, с которыми работали в одной связке, от моего имени будут направлены благодарственные письма. Также спасибо за сотрудничество представителям общественных организаций, в том числе БРСМ ) Белорусский республиканский союз молодёжи - ред.), а нашим гражданам - за правопослушное поведение", - сказал глава МВД Белоруссии. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995555999.html
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в мире, белоруссия, иван кубраков, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Иван Кубраков, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными

Глава МВД Белоруссии Кубраков: выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил в понедельник, что президентские выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя, ситуация продолжает оставаться под контролем.
"Несмотря на то, что выборы прошли спокойно, расслабляться нельзя. Ситуация в стране продолжает оставаться под нашим контролем", - приводит слова Кубракова на совещании по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения выборов пресс-служба МВД в Telegram-канале.
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Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск за качественное исполнение своих служебных обязанностей как во время досрочного голосования, так и в основой день. Отдельно отметил ветеранов за поддержку на участках, в том числе в качестве председателей избирательных комиссий.
"Коллегам по силовому блоку, с которыми работали в одной связке, от моего имени будут направлены благодарственные письма. Также спасибо за сотрудничество представителям общественных организаций, в том числе БРСМ ) Белорусский республиканский союз молодёжи - ред.), а нашим гражданам - за правопослушное поведение", - сказал глава МВД Белоруссии.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.
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В миреБелоруссияИван КубраковАлександр ЛукашенкоВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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