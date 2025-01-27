https://ria.ru/20250127/glava-1995687738.html

Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными

Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными - РИА Новости, 27.01.2025

Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил в понедельник, что президентские выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя, ситуация продолжает оставаться под... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:03:00+03:00

2025-01-27T13:03:00+03:00

2025-01-27T13:03:00+03:00

в мире

белоруссия

иван кубраков

александр лукашенко

выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил в понедельник, что президентские выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя, ситуация продолжает оставаться под контролем. "Несмотря на то, что выборы прошли спокойно, расслабляться нельзя. Ситуация в стране продолжает оставаться под нашим контролем", - приводит слова Кубракова на совещании по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения выборов пресс-служба МВД в Telegram-канале. Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск за качественное исполнение своих служебных обязанностей как во время досрочного голосования, так и в основой день. Отдельно отметил ветеранов за поддержку на участках, в том числе в качестве председателей избирательных комиссий. "Коллегам по силовому блоку, с которыми работали в одной связке, от моего имени будут направлены благодарственные письма. Также спасибо за сотрудничество представителям общественных организаций, в том числе БРСМ ) Белорусский республиканский союз молодёжи - ред.), а нашим гражданам - за правопослушное поведение", - сказал глава МВД Белоруссии. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995555999.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html

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в мире, белоруссия, иван кубраков, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025