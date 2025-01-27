Глава МВД Белоруссии назвал выборы в стране спокойными
Глава МВД Белоруссии Кубраков: выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил в понедельник, что президентские выборы прошли спокойно, но расслабляться нельзя, ситуация продолжает оставаться под контролем.
"Несмотря на то, что выборы прошли спокойно, расслабляться нельзя. Ситуация в стране продолжает оставаться под нашим контролем", - приводит слова Кубракова на совещании по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения выборов пресс-служба МВД в Telegram-канале.
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Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск за качественное исполнение своих служебных обязанностей как во время досрочного голосования, так и в основой день. Отдельно отметил ветеранов за поддержку на участках, в том числе в качестве председателей избирательных комиссий.
"Коллегам по силовому блоку, с которыми работали в одной связке, от моего имени будут направлены благодарственные письма. Также спасибо за сотрудничество представителям общественных организаций, в том числе БРСМ ) Белорусский республиканский союз молодёжи - ред.), а нашим гражданам - за правопослушное поведение", - сказал глава МВД Белоруссии.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей.
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