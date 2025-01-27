https://ria.ru/20250127/gladkov-1995684626.html
Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО
Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО - РИА Новости, 27.01.2025
Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:44:00+03:00
2025-01-27T12:44:00+03:00
2025-01-27T13:15:00+03:00
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общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за противоправные действия и высказывания в отношении СВО. "Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну. Поэтому если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение — рассмотреть вопрос <…> о недопущении его в будущем, например, получать образование в техникумах и в вузах государственных", — сказал он. По мнению губернатора, это нужно для повышения ответственности подростков и предотвращения подобных преступлений в будущем. "Ни в коем случае не хотим создать никаких прецедентов, мы не хотим создать какой-то ущерб для развития наших детей. Наоборот, мы должны их защитить. Но с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит опять, а семья обращается за формами государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка. Поэтому ответственность должна же быть со всех сторон", — добавил Гладков. Он подчеркнул, что предложение носит дискуссионный характер и окончательные решения еще не приняты. Продолжить обсуждение следует с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов, заключил глава региона.
https://ria.ru/20250122/prokuratura-1995052895.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО
Губернатор Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО
БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за противоправные действия и высказывания в отношении СВО.
"Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну. Поэтому если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение — рассмотреть вопрос <…> о недопущении его в будущем, например, получать образование в техникумах и в вузах государственных", — сказал он.
По мнению губернатора, это нужно для повышения ответственности подростков и предотвращения подобных преступлений в будущем.
"Ни в коем случае не хотим создать никаких прецедентов, мы не хотим создать какой-то ущерб для развития наших детей. Наоборот, мы должны их защитить. Но с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит опять, а семья обращается за формами государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка. Поэтому ответственность должна же быть со всех сторон", — добавил Гладков
.
Он подчеркнул, что предложение носит дискуссионный характер и окончательные решения еще не приняты. Продолжить обсуждение следует с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов, заключил глава региона.