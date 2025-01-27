https://ria.ru/20250127/gladkov-1995684626.html

Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО - РИА Новости, 27.01.2025

Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:44:00+03:00

2025-01-27T12:44:00+03:00

2025-01-27T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за противоправные действия и высказывания в отношении СВО. "Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну. Поэтому если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение — рассмотреть вопрос <…> о недопущении его в будущем, например, получать образование в техникумах и в вузах государственных", — сказал он. По мнению губернатора, это нужно для повышения ответственности подростков и предотвращения подобных преступлений в будущем. "Ни в коем случае не хотим создать никаких прецедентов, мы не хотим создать какой-то ущерб для развития наших детей. Наоборот, мы должны их защитить. Но с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит опять, а семья обращается за формами государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка. Поэтому ответственность должна же быть со всех сторон", — добавил Гладков. Он подчеркнул, что предложение носит дискуссионный характер и окончательные решения еще не приняты. Продолжить обсуждение следует с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов, заключил глава региона.

https://ria.ru/20250122/prokuratura-1995052895.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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общество, белгородская область, вячеслав гладков