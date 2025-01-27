Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои"
Хинштейн: проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Региональный проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО, они смогут пройти профессиональную переподготовку под руководством опытных наставников, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В Курской области стартует... проект наш региональный "Курск. Герои". В прошлом году по инициативе нашего президента Владимира Путина был начат проект "Время героев", он предусматривает возможность для участников специальной военной операции, для тех, кто вернулся, пройти соответствующую переподготовку - обучение под началом опытных наставников, и наиболее успешно показавшие себя участники, дальше им будет предложена работа в различных и органах власти, региональной, муниципальной, и в промышленности, на производстве, в негосударственном секторе, на самого разного рода... ответственных должностях", - сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона.
Врио губернатора добавил, что условия и порядок проведения проекта скоро будут озвучены.
"Считаем это крайне важным вовлечением наших героев в дальнейшую уже более мирную работу. Люди, доказавшие не словами, а делами свою преданность родине, свой патриотизм, конечно, должны быть максимально востребованы, особенно в нашей непростой ситуации на курской земле", - сказал он.
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