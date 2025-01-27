https://ria.ru/20250127/geroi-1995685226.html

Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои"

Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои" - РИА Новости, 27.01.2025

Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои"

Региональный проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО, они смогут пройти профессиональную переподготовку под руководством опытных... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:46:00+03:00

2025-01-27T12:46:00+03:00

2025-01-27T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Региональный проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО, они смогут пройти профессиональную переподготовку под руководством опытных наставников, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В Курской области стартует... проект наш региональный "Курск. Герои". В прошлом году по инициативе нашего президента Владимира Путина был начат проект "Время героев", он предусматривает возможность для участников специальной военной операции, для тех, кто вернулся, пройти соответствующую переподготовку - обучение под началом опытных наставников, и наиболее успешно показавшие себя участники, дальше им будет предложена работа в различных и органах власти, региональной, муниципальной, и в промышленности, на производстве, в негосударственном секторе, на самого разного рода... ответственных должностях", - сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона. Врио губернатора добавил, что условия и порядок проведения проекта скоро будут озвучены. "Считаем это крайне важным вовлечением наших героев в дальнейшую уже более мирную работу. Люди, доказавшие не словами, а делами свою преданность родине, свой патриотизм, конечно, должны быть максимально востребованы, особенно в нашей непростой ситуации на курской земле", - сказал он.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы рф