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Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои" - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/geroi-1995685226.html
Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои"
Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои" - РИА Новости, 27.01.2025
Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои"
Региональный проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО, они смогут пройти профессиональную переподготовку под руководством опытных... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:46:00+03:00
2025-01-27T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы рф
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Региональный проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО, они смогут пройти профессиональную переподготовку под руководством опытных наставников, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В Курской области стартует... проект наш региональный "Курск. Герои". В прошлом году по инициативе нашего президента Владимира Путина был начат проект "Время героев", он предусматривает возможность для участников специальной военной операции, для тех, кто вернулся, пройти соответствующую переподготовку - обучение под началом опытных наставников, и наиболее успешно показавшие себя участники, дальше им будет предложена работа в различных и органах власти, региональной, муниципальной, и в промышленности, на производстве, в негосударственном секторе, на самого разного рода... ответственных должностях", - сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона. Врио губернатора добавил, что условия и порядок проведения проекта скоро будут озвучены. "Считаем это крайне важным вовлечением наших героев в дальнейшую уже более мирную работу. Люди, доказавшие не словами, а делами свою преданность родине, свой патриотизм, конечно, должны быть максимально востребованы, особенно в нашей непростой ситуации на курской земле", - сказал он.
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общество, курская область, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Хинштейн сообщил о запуске регионального проекта "Курск.Герои"

Хинштейн: проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Региональный проект "Курск.Герои" стартует для вернувшихся с фронта участников СВО, они смогут пройти профессиональную переподготовку под руководством опытных наставников, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Курской области стартует... проект наш региональный "Курск. Герои". В прошлом году по инициативе нашего президента Владимира Путина был начат проект "Время героев", он предусматривает возможность для участников специальной военной операции, для тех, кто вернулся, пройти соответствующую переподготовку - обучение под началом опытных наставников, и наиболее успешно показавшие себя участники, дальше им будет предложена работа в различных и органах власти, региональной, муниципальной, и в промышленности, на производстве, в негосударственном секторе, на самого разного рода... ответственных должностях", - сообщил Хинштейн во время заседания правительства региона.
Врио губернатора добавил, что условия и порядок проведения проекта скоро будут озвучены.
"Считаем это крайне важным вовлечением наших героев в дальнейшую уже более мирную работу. Люди, доказавшие не словами, а делами свою преданность родине, свой патриотизм, конечно, должны быть максимально востребованы, особенно в нашей непростой ситуации на курской земле", - сказал он.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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