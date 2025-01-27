ЕК отложила публикацию плана по отказу от российского газа, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕК отложила публикацию дорожной карты по отказу от российского газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Европейская комиссия отложит публикацию дорожной карты по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую она ранее собиралась представить "в ближайшее время", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Ранее о работе ЕК над дорожной картой заявляла представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, при этом она отметила, что еврокомиссар по энергетике обещал представить ее в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта.
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"Европейская комиссия, скорее всего, отложит ранее запланированную публикацию дорожной карты по постепенному отказу от ископаемых энергоресурсов из России, включая сжиженный природный газ. Исполнительный орган блока может представить план 26 марта, что на месяц позже, чем изначально планировалось", - говорится в сообщении агентства.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
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