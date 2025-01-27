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Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром - РИА Новости, 27.01.2025
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03:24 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/gastroenterolog-1995613811.html
Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром
Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром - РИА Новости, 27.01.2025
Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром
Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, рассказала... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:24:00+03:00
2025-01-27T03:24:00+03:00
общество
светлана ильяшенко (врач)
здоровье
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Многие люди замечают, что сахар в кофе не позволяет его вкусу лучше раскрыться. Но дело не только в этом, большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом", - сказала Ильяшенко. Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что добавление сахара в кофе противопоказано людям, страдающим диабетом.
https://ria.ru/20241204/kofe-1987224897.html
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общество, светлана ильяшенко (врач), здоровье
Общество, Светлана Ильяшенко (врач), Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром

Гастроэнтеролог Ильяшенко: кофе с сахаром увеличивает нагрузку на организм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Многие люди замечают, что сахар в кофе не позволяет его вкусу лучше раскрыться. Но дело не только в этом, большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом", - сказала Ильяшенко.
Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что добавление сахара в кофе противопоказано людям, страдающим диабетом.
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