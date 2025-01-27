https://ria.ru/20250127/gastroenterolog-1995613811.html

Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром

Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром - РИА Новости, 27.01.2025

Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе с сахаром

Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, рассказала... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:24:00+03:00

2025-01-27T03:24:00+03:00

2025-01-27T03:24:00+03:00

общество

светлана ильяшенко (врач)

здоровье

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Употребление кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Многие люди замечают, что сахар в кофе не позволяет его вкусу лучше раскрыться. Но дело не только в этом, большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом", - сказала Ильяшенко. Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что добавление сахара в кофе противопоказано людям, страдающим диабетом.

https://ria.ru/20241204/kofe-1987224897.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана ильяшенко (врач), здоровье