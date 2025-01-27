https://ria.ru/20250127/gas-1995794890.html

Президент Польши сделал дерзкое заявление о российском газе

Президент Польши сделал дерзкое заявление о российском газе - РИА Новости, 27.01.2025

Президент Польши сделал дерзкое заявление о российском газе

Президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC призвал демонтировать "Северные потоки". РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:56:00+03:00

2025-01-27T20:56:00+03:00

2025-01-27T23:31:00+03:00

польша

украина

россия

владимир путин

анджей дуда

газпром

nord stream

северный поток

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC призвал демонтировать "Северные потоки"."Я считаю, что трубопроводы Nord Stream должны быть демонтированы", — сказал Дуда.Дуда назвал трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока — 2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные о расследовании взрывов на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250127/kallas-1995778461.html

https://ria.ru/20250127/ukraine-1995707493.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html

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