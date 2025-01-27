https://ria.ru/20250127/galuzin-1995760491.html
В МИД выразили готовность к предложениям посредничества по Украине
В МИД выразили готовность к предложениям посредничества по Украине - РИА Новости, 27.01.2025
В МИД выразили готовность к предложениям посредничества по Украине
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции Танжу Бильгичем заявил, что Россия открыта к реалистичным мирным предложениям посредничества в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:32:00+03:00
2025-01-27T17:32:00+03:00
2025-01-27T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции Танжу Бильгичем заявил, что Россия открыта к реалистичным мирным предложениям посредничества в украинском конфликте, но страны, претендующие на роль посредников, не должны ассоциировать себя с одной из сторон конфликта, сообщили в российском дипведомстве. "Анкаре было указано на то, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. На встрече также было заявлено об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества, отметили в МИД. "В ходе беседы также были затронуты актуальные вопросы развития ситуации на постсоветском пространстве. В частности, состоялся обмен мнениями по Закавказью. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие диалога и плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией", - заключили там. Ранее источник в администрации президента Турции сообщил РИА Новости, что Анкара проинформировала стороны конфликта, а также западные круги, о готовности к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995631354.html
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в мире, турция, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин, танжу бильгич
В мире, Турция, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин, Танжу Бильгич
В МИД выразили готовность к предложениям посредничества по Украине
Галузин: РФ открыта к реалистичным предложениям посредничества по Украине
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции Танжу Бильгичем заявил, что Россия открыта к реалистичным мирным предложениям посредничества в украинском конфликте, но страны, претендующие на роль посредников, не должны ассоциировать себя с одной из сторон конфликта, сообщили в российском дипведомстве.
"Анкаре было указано на то, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
На встрече также было заявлено об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества, отметили в МИД.
"В ходе беседы также были затронуты актуальные вопросы развития ситуации на постсоветском пространстве. В частности, состоялся обмен мнениями по Закавказью. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие диалога и плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией", - заключили там.
Ранее источник в администрации президента Турции сообщил РИА Новости, что Анкара
проинформировала стороны конфликта, а также западные круги, о готовности к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине
.