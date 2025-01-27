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На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России - РИА Новости, 27.01.2025
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16:19 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/evropa-1995735339.html
На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России
На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России - РИА Новости, 27.01.2025
На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России
Европейские страны столкнулись с растущими расходами из-за отказа от поставок российского газа, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:19:00+03:00
2025-01-27T16:19:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с растущими расходами из-за отказа от поставок российского газа, пишет L'AntiDiplomatico."Отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистские антироссийские санкции сделали континент еще более зависимым от дорогостоящих внешних поставок", — говорится в публикации.Как отмечает издание, жители стран ЕС сталкиваются с ростом тарифов на электроэнергию и инфляцией, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока."Восточная Европа, наиболее пострадавшая от перебоев в поставках российского газа, теперь зависит от американского СПГ &lt;…&gt; По мере того, как США укрепляют свою роль глобального поставщика энергии, этот кризис вскрывает высокую цену, которую заплатили европейцы, ставшие жертвами геополитического выбора, направленного на поддержку интересов по ту сторону Атлантики", — заключили в статье.На прошлой неделе журнал Financial Times писал, что танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
https://ria.ru/20250127/gaz-1995650363.html
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в мире, россия, европа, сша, украина
В мире, Россия, Европа, США, Украина
На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России

L'AntiDiplomatico: ЕС столкнулся с ростом расходов из-за отказа от газа из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с растущими расходами из-за отказа от поставок российского газа, пишет L'AntiDiplomatico.
"Отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистские антироссийские санкции сделали континент еще более зависимым от дорогостоящих внешних поставок", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, жители стран ЕС сталкиваются с ростом тарифов на электроэнергию и инфляцией, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока.
«
"Восточная Европа, наиболее пострадавшая от перебоев в поставках российского газа, теперь зависит от американского СПГ <…> По мере того, как США укрепляют свою роль глобального поставщика энергии, этот кризис вскрывает высокую цену, которую заплатили европейцы, ставшие жертвами геополитического выбора, направленного на поддержку интересов по ту сторону Атлантики", — заключили в статье.
На прошлой неделе журнал Financial Times писал, что танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
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