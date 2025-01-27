https://ria.ru/20250127/evropa-1995735339.html

На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России

На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России - РИА Новости, 27.01.2025

На Западе раскрыли, в какую ловушку угодила Европа из-за России

Европейские страны столкнулись с растущими расходами из-за отказа от поставок российского газа, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:19:00+03:00

2025-01-27T16:19:00+03:00

2025-01-27T16:19:00+03:00

в мире

россия

европа

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с растущими расходами из-за отказа от поставок российского газа, пишет L'AntiDiplomatico."Отказ от российского газа из-за конфликта на Украине и мазохистские антироссийские санкции сделали континент еще более зависимым от дорогостоящих внешних поставок", — говорится в публикации.Как отмечает издание, жители стран ЕС сталкиваются с ростом тарифов на электроэнергию и инфляцией, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока."Восточная Европа, наиболее пострадавшая от перебоев в поставках российского газа, теперь зависит от американского СПГ <…> По мере того, как США укрепляют свою роль глобального поставщика энергии, этот кризис вскрывает высокую цену, которую заплатили европейцы, ставшие жертвами геополитического выбора, направленного на поддержку интересов по ту сторону Атлантики", — заключили в статье.На прошлой неделе журнал Financial Times писал, что танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

https://ria.ru/20250127/gaz-1995650363.html

https://ria.ru/20250127/rossiya-1995638971.html

россия

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, сша, украина