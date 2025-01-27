https://ria.ru/20250127/evropa-1995366071.html

Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря

Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря - РИА Новости, 27.01.2025

Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря

Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:06:00+03:00

европа

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

холокост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1995366071.jpg?1737954387

Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные лагеря и лагеря смерти. Там массово уничтожали евреев, цыган и представителей других "неарийских" национальностей. Ужасающая статистика — в инфографике Ria.ru

европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, ссср, инфографика, в мире, холокост