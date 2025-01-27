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Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 27.01.2025 (обновлено: 08:06 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/evropa-1995366071.html
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря - РИА Новости, 27.01.2025
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря
Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:00:00+03:00
2025-01-27T08:06:00+03:00
европа
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
холокост
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Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные лагеря и лагеря смерти. Там массово уничтожали евреев, цыган и представителей других "неарийских" национальностей. Ужасающая статистика — в инфографике Ria.ru
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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европа, ссср, инфографика, в мире, холокост
Европа, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Холокост

Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря

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Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные лагеря и лагеря смерти. Там массово уничтожали евреев, цыган и представителей других "неарийских" национальностей. Ужасающая статистика — в инфографике Ria.ru
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря
Жертвы расовой политики нацистов
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕвропаСССРВ миреХолокост
 
 
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