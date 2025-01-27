https://ria.ru/20250127/evropa-1995366071.html
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря - РИА Новости, 27.01.2025
Крупнейшие в Европе и СССР концлагеря
Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:00:00+03:00
2025-01-27T08:00:00+03:00
2025-01-27T08:06:00+03:00
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Одной из главных целей Адольфа Гитлера было "очищение Германии" от евреев. С 1941 года нацисты начали планомерно осуществлять это. Появились концентрационные лагеря и лагеря смерти. Там массово уничтожали евреев, цыган и представителей других "неарийских" национальностей. Ужасающая статистика — в инфографике Ria.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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европа, ссср, инфографика, в мире, холокост
Европа, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Холокост