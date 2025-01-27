https://ria.ru/20250127/evolution-1995334620.html

"Каждая четвертая": ученые выявили у людей необратимые изменения

"Каждая четвертая": ученые выявили у людей необратимые изменения - РИА Новости, 27.01.2025

"Каждая четвертая": ученые выявили у людей необратимые изменения

Эволюция человека продолжается. Новое исследование показывает, что за последние сто лет наш вид изменился, причем развитие мужчин и женщин идет с разной... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:04:00+03:00

наука

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эволюция

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Эволюция человека продолжается. Новое исследование показывает, что за последние сто лет наш вид изменился, причем развитие мужчин и женщин идет с разной скоростью. Почему это происходит и как еще трансформируется тело — в материале РИА Новости.Разница — в два разаБританские ученые из Университета Рохамптона решили проверить, как средний рост людей в разных странах меняется в зависимости от уровня жизни. Статья под названием “Сексуальное и грозное мужское тело” опубликована в научном журнале Biology Letters.Авторы сравнили две группы данных — длину тела и так называемый индекс человеческого развития (ИЧР), который учитывает ожидаемую продолжительность жизни, образование, доход на душу населения и другие факторы. Работа охватывает период с 1900-го до наших дней.Показатель ИЧР варьируется от нуля до единицы. Выяснилось, что с прибавкой каждых 0,2 пункта женщины становились в среднем выше на 1,7 сантиметра и тяжелее на 2,7 килограмма. Тогда как мужчины — на четыре сантиметра и на 6,5 килограмма соответственно. То есть, они увеличивались в размерах вдвое быстрее.На примере Великобритании это выглядит так. В течение первой половины века средний рост женщин увеличился на 1,9 процента (со 159 до 162 сантиметров), мужчин — на четыре процента (со 170 до 177).“То есть, среди родившихся в 1905-м каждая четвертая женщина была выше среднего мужчины, в 1958-м же этот показатель снизился до каждой восьмой”, — сказал один из авторов работы профессор Льюис Хэлси."Двадцать один — идеально"Исследование подтвердило теорию о том, что средний рост — хороший маркер общего здоровья популяции, обусловленного, в частности, уровнем жизни. Еще один пример: за последние 60 лет жители более богатой Южной Кореи обогнали соплеменников из КНДР примерно на семь сантиметров.Однако Хэлси считает, что скорость роста мужчин обусловлена также и половым отбором: женщины предпочитают высоких, потому что те подсознательно кажутся не только более сильными, но и в целом более благополучными.Одно из предыдущих исследований показало, что рост важнее для женщин при выборе полового партнера, нежели для мужчин. Наиболее предпочтительная разница в росте с точки зрения девушек — 21 сантиметр (в пользу партнера), тогда как для молодых людей — всего восемь сантиметров (в их пользу).Интересно, что высокие люди действительно в среднем более успешнее: они, как правило, зарабатывают значительно больше, чем люди небольшого роста. Но есть и минусы — долговязые чаще болеют раком.В свою очередь, эволюционный биолог Майкл Уилсон из Университета Миннесоты, не принимавший участия в исследовании, заметил, что скорость роста мужчин обусловлена, скорее всего, значительным улучшением питания.Женщины же, по мнению Уилсона, ограничены в эволюционном развитии “из-за требований воспроизводства: беременность и кормление грудью энергетически затратны”. Это мешает конвертировать улучшенное питание в рост.Средняя температура по больницеТем временем у человека увеличивается не только длина тела, но и мозг. Так, участники недавнего исследования, родившиеся в 1970-х, имели на 6,6 процента больший объем мозга и почти на 15 процентов большую площадь поверхности коры, чем те, кто родился в 1930-х. По мнению авторов работы, свою роль здесь сыграла не только генетика, но и внешние факторы — социальные, культурные, образовательные.Среди других изменений, открытых в недавние годы, — появление дополнительных кровеносных сосудов, постепенное исчезновение зубов мудрости у европейцев и даже небольшие изменения в скелете. Примечательно также, что люди становятся холоднее —за последние 150 лет средняя температура тела снизилась на 0,4 градуса. Все эти эволюционные процессы связаны с адаптацией к новым, более комфортным условиям жизни: среда стала благоприятнее, пища — доступнее и болезней теперь меньше.Однако биологические процессы, разумеется, не поспевают за развитием цивилизации. Как на наших телах скажется цифровая революция, в частности, массовое использование мобильных гаджетов, предстоит узнать ученым будущего.

https://ria.ru/20250112/kofe-1993159937.html

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биология, отношения, мужчины, эволюция