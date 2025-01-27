https://ria.ru/20250127/es-1995701814.html
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:14:00+03:00
2025-01-27T14:14:00+03:00
2025-01-27T14:14:00+03:00
россия
венгрия
будапешт
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
politico
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. "Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства. На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250125/tusk-1995475822.html
https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, politico, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
Reuters: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России