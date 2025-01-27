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СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
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14:14 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/es-1995701814.html
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:14:00+03:00
2025-01-27T14:14:00+03:00
россия
венгрия
будапешт
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
politico
турецкий поток
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. "Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства. На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250125/tusk-1995475822.html
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россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, politico, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

Reuters: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций
25 января, 17:15
"Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства.
На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Орбан выступил с заявлением о санкциях против России
22 января, 03:00
 
РоссияВенгрияБудапештВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoТурецкий потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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