https://ria.ru/20250127/es-1995701814.html

СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025

СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:14:00+03:00

2025-01-27T14:14:00+03:00

2025-01-27T14:14:00+03:00

россия

венгрия

будапешт

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

politico

турецкий поток

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. "Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства. На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250125/tusk-1995475822.html

https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html

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россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, politico, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире