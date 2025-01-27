https://ria.ru/20250127/ermekbaev-1995596666.html

Нурлан Ермекбаев: расширение ШОС – не самоцель, а результат интереса к ней

Нурлан Ермекбаев: расширение ШОС – не самоцель, а результат интереса к ней - РИА Новости, 27.01.2025

Нурлан Ермекбаев: расширение ШОС – не самоцель, а результат интереса к ней

Председателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025 году в порядке очереди стал Китай. В наступившем году планируется множество проектов, среди... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:00:00+03:00

2025-01-27T10:00:00+03:00

2025-01-27T10:00:00+03:00

нурлан ермекбаев

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Председателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025 году в порядке очереди стал Китай. В наступившем году планируется множество проектов, среди которых развитие искусственного интеллекта, цифровая экономика, зеленая энергетика, рассказал РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. А также он сообщил, когда можно ожидать главного саммита организации и какие страны могут вступить в ШОС в качестве наблюдателей и партнеров по диалогу.– Нурлан Байузакович, в начале января сообщалось, что ШОС рассматривает шесть заявок на статус стран-наблюдателей и восемь – на статус партнеров по диалогу. Какие это государства?– Как такового запрета на оглашение этих сведений не существует. Тем не менее, есть общее мнение, что процесс совершенствования, в рамках которого обсуждаются вопросы статусов наблюдателей и партнеров по диалогу, а также состояние заявок на повышение статуса от партнера по диалогу до наблюдателя, постоянно меняется. Какие-то заявки более актуальны, государства-заявители их продвигают, поднимают эти вопросы. Какие-то – в более спокойном режиме.Поэтому сейчас, наверное, нет смысла называть эти страны поименно. Хочу сказать, что процесс расширения сообщества ШОС, которое вместе с государствами-членами, партнерами и наблюдателями, насчитывает 26 государств, не является самоцелью Организации. Это результат интереса к Организации и сотрудничеству в ней.Поэтому вы правы, сейчас шесть и восемь заявок в действии, они рассматриваются. Но вопрос не в статусе, а в том, что мы хотим развивать практическое сотрудничество и с партнерами, и с наблюдателями независимо от их статуса.– Можете ли вы сказать, из каких они регионов мира?– Географически это очень широкое пространство. ШОС – в целом евразийская организация, и заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся и в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, и в Западной Азии. Некоторые государства даже находятся на африканском континенте, на его севере и востоке.– Какие планы у Китая как у председателя ШОС в 2025 году?– Китай в настоящее время председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. И необходимо отметить, что после принятия эстафеты председательства от Казахстана в июле 2024 года Китай очень быстро предложил конкретный и содержательный план председательства, план мероприятий, которые КНР хотела бы провести в рамках ШОС.Этот план был дополнен инициативами других государств-членов. И в общей сложности планируется в этом году провести более 200 мероприятий, из которых порядка 70% являются регулярными, официальными мероприятиями различных механизмов. И порядка 30% мероприятий, инициированные государственными членами ШОС.Китай, в соответствии с практикой, принятой в ШОС, определил основную тему своего председательства. Это тема устойчивого развития. Тема очень обширная. Поэтому в соответствии с этой темой планируются и мероприятия, которые охватывают очень широкий круг вопросов, включая искусственный интеллект, цифровую экономику, стартапы и инновации, борьбу с бедностью, борьбу с изменением климата, развитие зеленой энергетики.Кроме того, Китай сформулировал динамичный лозунг председательства: "Продвижение "шанхайского духа": ШОС в действии". "Шанхайский дух" – это своего рода основа и принципы, на которых строится все взаимодействие в ШОС.– Когда и где может состояться саммит глав государств стран ШОС в этом году?– Саммит традиционно проходит в государстве, которое завершает председательство. Поэтому в этом году заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Китае. Сроки определены: конец августа – начало сентября. И на этом предстоящем заседании Совета глав государств ожидается принятие важных решений, подписание и утверждение важных документов. Сейчас идет напряженная и активная работа по подготовке этого важного мероприятия.– Известен ли формат мероприятия: очно или онлайн?– Это зависит от каждого из глав государств-членов, на данный момент предполагается, что это будет очное заседание.– Известно ли, кто на него приедет из лидеров стран ШОС?– Предполагается участие лидеров государств-членов ШОС прежде всего. Также по предложению председательствующей стороны и согласия других государств-членов могут быть приглашены некоторые главы государств-партнеров по диалогу или даже главы других государств и организаций в качестве гостей. Окончательный состав участников пока не сформирован.– В 2023 году сообщалось, что страны ШОС считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода к противодействию незаконному обороту наркотиков. Какие практические шаги по реализации этой идеи были сделаны?– Противодействие незаконному обороту наркотиков является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС. В рамках организации действует механизм руководителей компетентных органов, которые ежегодно встречаются и вырабатывают планы совместных мероприятий. Проводятся антинаркотические акции, такие как "Паутина". Встречаются эксперты антинаркотических ведомств, организуются мероприятия совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН. Принята антинаркотическая стратегия ШОС до 2029 года. Сейчас ведется работа по совершенствованию общего механизма противодействия угрозам безопасности.– Какие совместные шаги страны ШОС планируют по борьбе с терроризмом в этом году и в следующем?– Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – это одно из направлений противодействия так называемым "трем силам зла", которые сформулированы в рамках ШОС. Для противодействия им действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС, ее Исполком расположен в Ташкенте. РАТС объединяет представителей правоохранителей и специальных органов, которые нацеливают работу на противодействие этим трем явлениям, и в рамках этой общей работы принимаются программы по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму.В рамках ее работы проводятся программы, направленные на борьбу с этими угрозами, а также регулярно проводятся антитеррористические учения. В 2023 году такие учения проводились совместно с антитеррористическим центром СНГ, в 2024 году проводились учения "Восток – Антитеррор". В прошлом году также прошли антитеррористические учения на территории Китайской Народной Республики.То есть регулярно, помимо обмена информацией, помимо координации деятельности, проводятся практические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму. Мы ожидаем, что в этом году будет определена дата и будут также проведены антитеррористические учения.– Возможно ли, что страны ШОС унифицируют подход к террористическим организациям и, может быть, даже создадут какой-то общий список единых для всех стран террористических организаций?– Да, в ШОС существует перечень запрещенных террористических организаций, а также реестр лиц, находящихся в розыске за террористические и экстремистские преступления.– Есть ли прогресс в либерализации визового режима между странами ШОС?– Вопросы облегчения визового режима находятся в повестке дня соответствующих органов, прежде всего это туристические администрации, министерства внутренних дел, миграционные службы. Также эти вопросы решаются на двусторонней основе.На двусторонней основе уже заключены соглашения о безвизовых поездках между многими государствами-членами ШОС. По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций.– Какие механизмы расчетов в национальных валютах прорабатываются в ШОС?– Принята Дорожная карта по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Конкретная работа на этом этапе проводится на уровне экспертов. Они обсуждают, как необходимо обеспечить эту работу институционально, создать соответствующую инфраструктуру платежей, внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу – двусторонние, многосторонние соглашения.– Какие меры финансовой поддержки проектной деятельности принимаются?– Сейчас государства-члены ШОС активно обсуждают создание дополнительных механизмов, которые бы позволили реализовывать многосторонние инвестиционные проекты, проекты в сфере промышленной кооперации.С этой целью государства-члены обсуждают вопрос создания механизмов финансового обеспечения проектной деятельности. Рассматриваются различные варианты.– В каком состоянии находится стратегия развития ШОС до 2035 года?– Два года назад была принята стратегия экономического развития ШОС. Существует программа торгово-экономического сотрудничества, план мероприятий к стратегии экономического развития.Но, помимо этого, разрабатывается и общая стратегия развития всей организации. Такая стратегия развития до 2035 года сейчас уже находится на финальной стадии согласования.И мы рассчитываем, что на предстоящем заседании Совета глав государств в этом году эта стратегия будет утверждена.

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нурлан ермекбаев, шос, россия