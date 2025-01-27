https://ria.ru/20250127/erevan-1995689665.html
Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы
Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы - РИА Новости, 27.01.2025
Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил надежду, что руководство Армении примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:14:00+03:00
2025-01-27T13:14:00+03:00
2025-01-27T13:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил надежду, что руководство Армении примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве. "Сегодняшняя церемония, можно сказать, открывает серию мероприятий, которые будут посвящены великой годовщине, 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Нас ждет достаточно много событий, много мероприятий. Вы знаете, что президент РФ пригласил своих коллег по СНГ на юбилейные мероприятия в Москве в мае этого года. Рассчитываем, что армянское руководство примет участие в этих торжественных событиях", - сказал Копыпкин в ходе церемонии возложения в Ереване веков и цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда. По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос защиты исторической памяти. "Нападки на нее идут с разных сторон. Эти нападки связаны с теми конъюнктурными эгоистическими интересами, которые, к сожалению, достаточно сильны в современном мире. И ради этого предпринимаются усилия для того, чтобы не просто исказить правду, а просто переврать нашу историю. И наша задача, задача наших народов, это нравственная задача, память наших предков требует защитить эту правду", - отметил посол. Он добавил, что сегодняшнее мероприятие – это одно из таких очень важных деяний. " Я хочу пожелать нам всем мирного неба, стойкости духа и как можно больше добрых и светлых дней в нашей жизни. И, конечно, отдельно я хочу сказать спасибо нашим дорогим ветеранам за то, что вы сделали, за то, что вы делаете, и это действительно очень важно для всех нас и в нравственном, и в психологическом плане. Это важно, и как урок новому поколению. Я желаю вам здоровья, стойкости и любви, и теплоты со стороны тех людей, которые вас окружают", - сказал посол.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html
https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html
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общество, россия, армения, москва, сергей копыркин, снг, день победы, ереван, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Армения, Москва, Сергей Копыркин, СНГ, День Победы, Ереван, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы
Посол Копыркин надеется, что руководство Армении примет участие в юбилее Победы
ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил надежду, что руководство Армении примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.
"Сегодняшняя церемония, можно сказать, открывает серию мероприятий, которые будут посвящены великой годовщине, 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Нас ждет достаточно много событий, много мероприятий. Вы знаете, что президент РФ
пригласил своих коллег по СНГ
на юбилейные мероприятия в Москве
в мае этого года. Рассчитываем, что армянское руководство примет участие в этих торжественных событиях", - сказал Копыпкин в ходе церемонии возложения в Ереване
веков и цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда
.
По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос защиты исторической памяти.
"Нападки на нее идут с разных сторон. Эти нападки связаны с теми конъюнктурными эгоистическими интересами, которые, к сожалению, достаточно сильны в современном мире. И ради этого предпринимаются усилия для того, чтобы не просто исказить правду, а просто переврать нашу историю. И наша задача, задача наших народов, это нравственная задача, память наших предков требует защитить эту правду", - отметил посол.
Он добавил, что сегодняшнее мероприятие – это одно из таких очень важных деяний. " Я хочу пожелать нам всем мирного неба, стойкости духа и как можно больше добрых и светлых дней в нашей жизни. И, конечно, отдельно я хочу сказать спасибо нашим дорогим ветеранам за то, что вы сделали, за то, что вы делаете, и это действительно очень важно для всех нас и в нравственном, и в психологическом плане. Это важно, и как урок новому поколению. Я желаю вам здоровья, стойкости и любви, и теплоты со стороны тех людей, которые вас окружают", - сказал посол.