https://ria.ru/20250127/erevan-1995689665.html

Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы

Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы - РИА Новости, 27.01.2025

Посол России в Армении надеется, что Ереван примет участие в юбилее Победы

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил надежду, что руководство Армении примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:14:00+03:00

2025-01-27T13:14:00+03:00

2025-01-27T13:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

армения

москва

сергей копыркин

снг

день победы

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ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил надежду, что руководство Армении примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве. "Сегодняшняя церемония, можно сказать, открывает серию мероприятий, которые будут посвящены великой годовщине, 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Нас ждет достаточно много событий, много мероприятий. Вы знаете, что президент РФ пригласил своих коллег по СНГ на юбилейные мероприятия в Москве в мае этого года. Рассчитываем, что армянское руководство примет участие в этих торжественных событиях", - сказал Копыпкин в ходе церемонии возложения в Ереване веков и цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда. По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос защиты исторической памяти. "Нападки на нее идут с разных сторон. Эти нападки связаны с теми конъюнктурными эгоистическими интересами, которые, к сожалению, достаточно сильны в современном мире. И ради этого предпринимаются усилия для того, чтобы не просто исказить правду, а просто переврать нашу историю. И наша задача, задача наших народов, это нравственная задача, память наших предков требует защитить эту правду", - отметил посол. Он добавил, что сегодняшнее мероприятие – это одно из таких очень важных деяний. " Я хочу пожелать нам всем мирного неба, стойкости духа и как можно больше добрых и светлых дней в нашей жизни. И, конечно, отдельно я хочу сказать спасибо нашим дорогим ветеранам за то, что вы сделали, за то, что вы делаете, и это действительно очень важно для всех нас и в нравственном, и в психологическом плане. Это важно, и как урок новому поколению. Я желаю вам здоровья, стойкости и любви, и теплоты со стороны тех людей, которые вас окружают", - сказал посол.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html

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армения

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общество, россия, армения, москва, сергей копыркин, снг, день победы, ереван, 80-летие победы в великой отечественной войне