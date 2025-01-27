Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:47 27.01.2025 (обновлено: 23:55 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/enot-1995801650.html
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота - РИА Новости, 27.01.2025
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота
Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ)... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:47:00+03:00
2025-01-27T23:55:00+03:00
хорошие новости
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995753756_0:380:1280:1100_1920x0_80_0_0_f0ce593faf5330a94b73d7037e58da66.jpg
КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. На опубликованных в интернете кадрах енот забрался на самую верхушку дерева. В понедельник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара заявили, что спасатели выехали на улицу Кореновскую. &quot;Сотрудники службы спасения Краснодара помогли еноту, застрявшему на дереве. Животное сопротивлялось и укусило одного сотрудника. Но Илюшу, как его назвали спасатели, все равно спустили и уже отвезли в ветклинику. Затем енота планируют отправить в анапский питомник&quot;, — отметили в центре.Там уточнили, что зверек провел на ветках около трех дней.
https://ria.ru/20250121/enot-1994769220.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995753756_0:140:1280:1100_1920x0_80_0_0_760b1195350303ffca8bf69491b2a664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, россия
Хорошие новости, Краснодар, Россия
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота

В Краснодаре застрявшего на 3 дня на дереве енота спустили на землю

© Фото : соцсетиЕнот на дереве в Краснодаре
Енот на дереве в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : соцсети
Енот на дереве в Краснодаре
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
На опубликованных в интернете кадрах енот забрался на самую верхушку дерева. В понедельник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара заявили, что спасатели выехали на улицу Кореновскую.
«

"Сотрудники службы спасения Краснодара помогли еноту, застрявшему на дереве. Животное сопротивлялось и укусило одного сотрудника. Но Илюшу, как его назвали спасатели, все равно спустили и уже отвезли в ветклинику. Затем енота планируют отправить в анапский питомник", — отметили в центре.

Там уточнили, что зверек провел на ветках около трех дней.
Енот Шелдон на диете - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом
21 января, 12:08
 
Хорошие новостиКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала