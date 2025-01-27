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В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота - РИА Новости, 27.01.2025
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота
Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ)... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:47:00+03:00
2025-01-27T22:47:00+03:00
2025-01-27T23:55:00+03:00
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КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. На опубликованных в интернете кадрах енот забрался на самую верхушку дерева. В понедельник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара заявили, что спасатели выехали на улицу Кореновскую. "Сотрудники службы спасения Краснодара помогли еноту, застрявшему на дереве. Животное сопротивлялось и укусило одного сотрудника. Но Илюшу, как его назвали спасатели, все равно спустили и уже отвезли в ветклинику. Затем енота планируют отправить в анапский питомник", — отметили в центре.Там уточнили, что зверек провел на ветках около трех дней.
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Хорошие новости, Краснодар, Россия
В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота
В Краснодаре застрявшего на 3 дня на дереве енота спустили на землю