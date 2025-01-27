https://ria.ru/20250127/enot-1995801650.html

В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота

В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота - РИА Новости, 27.01.2025

В Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота

Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ)... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:47:00+03:00

2025-01-27T22:47:00+03:00

2025-01-27T23:55:00+03:00

хорошие новости

краснодар

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995753756_0:380:1280:1100_1920x0_80_0_0_f0ce593faf5330a94b73d7037e58da66.jpg

КРАСНОДАР, 27 янв — РИА Новости. Специалисты краснодарской службы спасения спустили на землю енота, три дня просидевшего на дереве, сообщили РИА Новости в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. На опубликованных в интернете кадрах енот забрался на самую верхушку дерева. В понедельник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара заявили, что спасатели выехали на улицу Кореновскую. "Сотрудники службы спасения Краснодара помогли еноту, застрявшему на дереве. Животное сопротивлялось и укусило одного сотрудника. Но Илюшу, как его назвали спасатели, все равно спустили и уже отвезли в ветклинику. Затем енота планируют отправить в анапский питомник", — отметили в центре.Там уточнили, что зверек провел на ветках около трех дней.

https://ria.ru/20250121/enot-1994769220.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия