https://ria.ru/20250127/enot-1995754992.html
В Краснодаре спасатели выехали к еноту, застрявшему на дереве
В Краснодаре спасатели выехали к еноту, застрявшему на дереве - РИА Новости, 27.01.2025
В Краснодаре спасатели выехали к еноту, застрявшему на дереве
Специалисты краснодарской службы спасения выехали к еноту, который уже несколько дней сидит на дереве и не может слезть, сообщили в единой дежурно-диспетчерской РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:17:00+03:00
2025-01-27T17:17:00+03:00
2025-01-27T17:17:00+03:00
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Специалисты краснодарской службы спасения выехали к еноту, который уже несколько дней сидит на дереве и не может слезть, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города. На опубликованных в сети кадрах енот забрался на самую верхушку дерева. В местных СМИ появилась информация, что животное не может слезть с субботы. "Видим в соцсетях информацию от неравнодушных граждан о еноте, которому нужна помощь на улице Кореновская. На место выехали специалисты городской службы спасения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966594646.html
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происшествия, краснодар
В Краснодаре спасатели выехали к еноту, застрявшему на дереве
В Краснодаре спасатели выехали к еноту, который не может слезть с дерева
КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Специалисты краснодарской службы спасения выехали к еноту, который уже несколько дней сидит на дереве и не может слезть, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
На опубликованных в сети кадрах енот забрался на самую верхушку дерева. В местных СМИ появилась информация, что животное не может слезть с субботы.
"Видим в соцсетях информацию от неравнодушных граждан о еноте, которому нужна помощь на улице Кореновская. На место выехали специалисты городской службы спасения", - говорится в сообщении.