https://ria.ru/20250127/efimov-1995417930.html

Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры

Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры - РИА Новости, 27.01.2025

Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры

Москва при взаимодействии с инвесторами перейдет на инфраструктурные договоры при строительстве социальных объектов, рассказал заммэра по градостроительной... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:15:00+03:00

2025-01-27T09:15:00+03:00

2025-01-27T09:46:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва при взаимодействии с инвесторами перейдет на инфраструктурные договоры при строительстве социальных объектов, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что раньше власти взаимодействовали с инвесторами, заключая договоры участия в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также оформляя различные соглашения, в том числе по созданию мест приложения труда."Новый механизм позволит систематизировать работу по своевременному строительству необходимых социально значимых объектов рядом с новой жилой застройкой. Теперь в одном инфраструктурном договоре фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Кроме того, инвесторы смогут получить льготы не только за создание рабочих мест, но и за передачу городу квартир, в том числе для программы реновации", - приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в документе будут четко зафиксированы все запланированные объекты, очередность их строительства, обязанности застройщика по организации дорожного движения, число квартир, входящих в программу реновации, данные по рабочим местах, а также все мероприятия по проведению благоустройства.Инвестор, с которым заключен новый договор, сможет получить льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земли при строительстве жилья. Такая льгота предоставляется за обеспечение рабочих мест и передачу недвижимости для нужд города.

https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)