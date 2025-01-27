https://ria.ru/20250127/efimov-1995417930.html
Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры
Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры - РИА Новости, 27.01.2025
Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры
Москва при взаимодействии с инвесторами перейдет на инфраструктурные договоры при строительстве социальных объектов, рассказал заммэра по градостроительной... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:15:00+03:00
2025-01-27T09:15:00+03:00
2025-01-27T09:46:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва при взаимодействии с инвесторами перейдет на инфраструктурные договоры при строительстве социальных объектов, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что раньше власти взаимодействовали с инвесторами, заключая договоры участия в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также оформляя различные соглашения, в том числе по созданию мест приложения труда."Новый механизм позволит систематизировать работу по своевременному строительству необходимых социально значимых объектов рядом с новой жилой застройкой. Теперь в одном инфраструктурном договоре фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Кроме того, инвесторы смогут получить льготы не только за создание рабочих мест, но и за передачу городу квартир, в том числе для программы реновации", - приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в документе будут четко зафиксированы все запланированные объекты, очередность их строительства, обязанности застройщика по организации дорожного движения, число квартир, входящих в программу реновации, данные по рабочим местах, а также все мероприятия по проведению благоустройства.Инвестор, с которым заключен новый договор, сможет получить льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земли при строительстве жилья. Такая льгота предоставляется за обеспечение рабочих мест и передачу недвижимости для нужд города.
https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: для соцобъектов будут заключать инфраструктурные договоры
Ефимов: Москва будет заключать инфраструктурные договоры для соцобъектов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва при взаимодействии с инвесторами перейдет на инфраструктурные договоры при строительстве социальных объектов, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что раньше власти взаимодействовали с инвесторами, заключая договоры участия в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также оформляя различные соглашения, в том числе по созданию мест приложения труда.
"Новый механизм позволит систематизировать работу по своевременному строительству необходимых социально значимых объектов рядом с новой жилой застройкой. Теперь в одном инфраструктурном договоре фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Кроме того, инвесторы смогут получить льготы не только за создание рабочих мест, но и за передачу городу квартир, в том числе для программы реновации", - приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в документе будут четко зафиксированы все запланированные объекты, очередность их строительства, обязанности застройщика по организации дорожного движения, число квартир, входящих в программу реновации, данные по рабочим местах, а также все мероприятия по проведению благоустройства.
Инвестор, с которым заключен новый договор, сможет получить льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земли при строительстве жилья. Такая льгота предоставляется за обеспечение рабочих мест и передачу недвижимости для нужд города.