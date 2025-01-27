https://ria.ru/20250127/dzerzhinsk-1995642948.html
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 27.01.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон , сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:08:00+03:00
2025-01-27T10:08:00+03:00
2025-01-27T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон , сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Также мы видим продвижение и в Дзержинске. Мы видим, что шахта "Торецкая" — это последний укрепрайон противника, где еще противник остается. Но ситуация меняется буквально каждый день. И видим продвижение наших подразделений", — сказал он.Глава ДНР рассказал также и о ситуации на других участках фронта. По его словам, в Часовом Яре основные бои идут в западной части города. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и пока еще имеет возможность удерживаться, но российские подразделения продвигаются вперед.Кроме того, расширяется зона контроля на Краснолиманском направлении и в районе Курахово. А на Красноармейском направлении продолжают перерезаться линии снабжения ВСУ, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995622739.html
https://ria.ru/20250125/dzerzhinsk-1983586290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
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Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, где у ВСУ остался последний укрепрайон