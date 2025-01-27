Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 27.01.2025 (обновлено: 21:52 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/dzerzhinsk-1995642948.html
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске - РИА Новости, 27.01.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске
Российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон , сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:08:00+03:00
2025-01-27T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
торецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995643699_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_2e6461ea3449045bc7f8e843d7f9a4fc.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон , сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Также мы видим продвижение и в Дзержинске. Мы видим, что шахта &quot;Торецкая&quot; — это последний укрепрайон противника, где еще противник остается. Но ситуация меняется буквально каждый день. И видим продвижение наших подразделений&quot;, — сказал он.Глава ДНР рассказал также и о ситуации на других участках фронта. По его словам, в Часовом Яре основные бои идут в западной части города. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и пока еще имеет возможность удерживаться, но российские подразделения продвигаются вперед.Кроме того, расширяется зона контроля на Краснолиманском направлении и в районе Курахово. А на Красноармейском направлении продолжают перерезаться линии снабжения ВСУ, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995622739.html
https://ria.ru/20250125/dzerzhinsk-1983586290.html
донецкая народная республика
горловка
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995643699_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4beb6b151a0b60dac82bb684909b4823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, горловка, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Торецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации в Дзержинске

Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, где у ВСУ остался последний укрепрайон

© Getty Images / Libkos/Vlada LiberovaДзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / Libkos/Vlada Liberova
Дзержинск
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон , сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Также мы видим продвижение и в Дзержинске. Мы видим, что шахта "Торецкая" — это последний укрепрайон противника, где еще противник остается. Но ситуация меняется буквально каждый день. И видим продвижение наших подразделений", — сказал он.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей
Вчера, 07:02

Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

Глава ДНР рассказал также и о ситуации на других участках фронта. По его словам, в Часовом Яре основные бои идут в западной части города. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и пока еще имеет возможность удерживаться, но российские подразделения продвигаются вперед.
Кроме того, расширяется зона контроля на Краснолиманском направлении и в районе Курахово. А на Красноармейском направлении продолжают перерезаться линии снабжения ВСУ, добавил Пушилин.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
25 января, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаТорецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала