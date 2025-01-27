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В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта - РИА Новости, 27.01.2025
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15:27 27.01.2025 (обновлено: 15:28 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/dvornik-1995720585.html
В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта
В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта - РИА Новости, 27.01.2025
В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта
Суд приговорил омского дворника, который убил незнакомого мужчину из-за незначительного конфликта, к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:27:00+03:00
2025-01-27T15:28:00+03:00
происшествия
омск
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ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Суд приговорил омского дворника, который убил незнакомого мужчину из-за незначительного конфликта, к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре. Преступление произошло ранним утром 25 сентября 2022 года: 45-летний омич, работающий дворником торгового комплекса "Мир", вступил в словесную перепалку с проходящим мимо мужчиной. Во время конфликта он ударил незнакомца ножом в живот. От ранения прохожий скончался. "Несмотря на то, что на одежде осужденного обнаружена кровь умершего, а в месте ограниченного доступа, указанном виновным, изъято орудие преступления, вину он не признал, настаивая на случайном характере возникновения крови погибшего на его рабочих штанах", – сообщает прокуратура. Уголовное дело расследовалось по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ленинский районный суд Омска признал мужчину виновным. "Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – сообщает ведомство. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые ранее вынесли дворнику обвинительный вердикт.
https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993784487.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта

В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за словесной перепалки

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Суд приговорил омского дворника, который убил незнакомого мужчину из-за незначительного конфликта, к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.
Преступление произошло ранним утром 25 сентября 2022 года: 45-летний омич, работающий дворником торгового комплекса "Мир", вступил в словесную перепалку с проходящим мимо мужчиной. Во время конфликта он ударил незнакомца ножом в живот. От ранения прохожий скончался.
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"Несмотря на то, что на одежде осужденного обнаружена кровь умершего, а в месте ограниченного доступа, указанном виновным, изъято орудие преступления, вину он не признал, настаивая на случайном характере возникновения крови погибшего на его рабочих штанах", – сообщает прокуратура.
Уголовное дело расследовалось по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ленинский районный суд Омска признал мужчину виновным.
"Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – сообщает ведомство.
Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые ранее вынесли дворнику обвинительный вердикт.
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