Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы, работавшей 6 лет
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы
Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе орггруппы, работавшей 6 лет, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Суд установил, что организованная группа была создана в конце 2017 года, занималась она изготовлением поддельных документов и поиском желающих получить такие. Следствие в ходе процесса, как говорится в документах, доказало, что сбывали поддельные документы не только на территории России, но и других государств.
Осужденные, как решил суд, действовали в составе организованной группы, хоть и не знали всех её участников.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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