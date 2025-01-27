https://ria.ru/20250127/dugina-1995619540.html

Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы

Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы - РИА Новости, 27.01.2025

Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы

Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе орггруппы, работавшей 6 лет, говорится в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:01:00+03:00

2025-01-27T06:01:00+03:00

2025-01-27T06:01:00+03:00

происшествия

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе орггруппы, работавшей 6 лет, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Суд установил, что организованная группа была создана в конце 2017 года, занималась она изготовлением поддельных документов и поиском желающих получить такие. Следствие в ходе процесса, как говорится в документах, доказало, что сбывали поддельные документы не только на территории России, но и других государств. Осужденные, как решил суд, действовали в составе организованной группы, хоть и не знали всех её участников. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20250127/sud-1995610717.html

https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)