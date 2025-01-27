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Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы - РИА Новости, 27.01.2025
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06:01 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/dugina-1995619540.html
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы - РИА Новости, 27.01.2025
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы
Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе орггруппы, работавшей 6 лет, говорится в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:01:00+03:00
2025-01-27T06:01:00+03:00
происшествия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе орггруппы, работавшей 6 лет, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Суд установил, что организованная группа была создана в конце 2017 года, занималась она изготовлением поддельных документов и поиском желающих получить такие. Следствие в ходе процесса, как говорится в документах, доказало, что сбывали поддельные документы не только на территории России, но и других государств. Осужденные, как решил суд, действовали в составе организованной группы, хоть и не знали всех её участников. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20250127/sud-1995610717.html
https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html
россия
одинцовский район
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Дарья Буймова
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происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы

Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы, работавшей 6 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы
Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе орггруппы, работавшей 6 лет, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Суд установил, что организованная группа была создана в конце 2017 года, занималась она изготовлением поддельных документов и поиском желающих получить такие. Следствие в ходе процесса, как говорится в документах, доказало, что сбывали поддельные документы не только на территории России, но и других государств.
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Осужденные, как решил суд, действовали в составе организованной группы, хоть и не знали всех её участников.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
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ПроисшествияРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Дарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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