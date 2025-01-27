https://ria.ru/20250127/dugin-1995753638.html

Выборы в Белоруссии стали триумфом Лукашенко, заявил Дугин

Выборы в Белоруссии стали триумфом Лукашенко, заявил Дугин - РИА Новости, 27.01.2025

Выборы в Белоруссии стали триумфом Лукашенко, заявил Дугин

Прошедшие выборы президента Белоруссии - это триумф Александра Лукашенко в долгосрочной перспективе, в республике нет альтернативы его курсу, заявил российский... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:29:00+03:00

2025-01-27T17:29:00+03:00

2025-01-27T17:29:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прошедшие выборы президента Белоруссии - это триумф Александра Лукашенко в долгосрочной перспективе, в республике нет альтернативы его курсу, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов, с большим отрывом побеждая своих соперников. "Эти выборы - это его (Лукашенко - ред.) триумф, это его исторический триумф в долгосрочной перспективе. Он действительно незаменим… Никакой альтернативы ему и его курсу, самое главное, быть не может", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Дугин поздравил Лукашенко с победой на выборах и назвал его "удивительным лидером", который сумел в непростых условиях постсоветского периода удержать идентичность, укрепить суверенитет и возродить культуру Белоруссии. "Белорусское общество, которое осознало, каким судьбоносным лидером и правителем выступает Лукашенко в белорусской истории, приняло его всем сердцем", - добавил он.

https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html

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белоруссия, александр лукашенко, александр дугин, в мире, выборы президента белоруссии — 2025