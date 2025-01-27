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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник самолетного типа сбит в Белгородском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:46:00+03:00

2025-01-27T23:46:00+03:00

2025-01-27T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит в Белгородском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит беспилотник самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал он. Гладков уточнил, что в результате падения обломков в селе Никольское выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы украины