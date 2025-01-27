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Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному храму в Белгородской области - РИА Новости, 27.01.2025
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18:29 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/dron-1995777121.html
Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному храму в Белгородской области
Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному храму в Белгородской области - РИА Новости, 27.01.2025
Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному храму в Белгородской области
Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному горящему Свято-Троицкому храму в Белгородской области, говорится в сообщении на сайте Белгородской и Старооскольский... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:29:00+03:00
2025-01-27T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному горящему Свято-Троицкому храму в Белгородской области, говорится в сообщении на сайте Белгородской и Старооскольский епархии РПЦ. "Вечером 26 января в селе Муром Шебекинского городского округа, находящемся в 20-километровой приграничной зоне, был атакован Святой-Троицкий храм. Атака производилась с использованием дрона "Баба-Яга", предварительно с использованием термобарических снарядов. После сброса снарядов дрон долгое время кружил над храмом, мешая подъехать пожарным расчетам для начала тушения пожара, атакуя их", - сказано в сообщении. В епархии назвали чудом то, что в результате этой атаки и сильного пожара "полностью выгорел только центральный купол храма и была повреждена часть настенной росписи внутри храма, также незначительные повреждения получила стена храма". "Как только изменится оперативная обстановка, храм будет восстановлен", - заключили в епархии. По данным епархии, Свято-Троицкий храм в селе Муром был освящен в 1874 году, а само село Муром было основано переселенцами из древнего русского города Муром и было центром празднования Дня любви, семьи и верности в Белгородской области.
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986686379.html
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муром, белгородская область, вооруженные силы украины, русская православная церковь, россия
Специальная военная операция на Украине, Муром, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Россия
Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному храму в Белгородской области

Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному Свято-Троицкому храму под Белгородом

© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтактеПоследствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
Последствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтакте
Последствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному горящему Свято-Троицкому храму в Белгородской области, говорится в сообщении на сайте Белгородской и Старооскольский епархии РПЦ.
«
"Вечером 26 января в селе Муром Шебекинского городского округа, находящемся в 20-километровой приграничной зоне, был атакован Святой-Троицкий храм. Атака производилась с использованием дрона "Баба-Яга", предварительно с использованием термобарических снарядов. После сброса снарядов дрон долгое время кружил над храмом, мешая подъехать пожарным расчетам для начала тушения пожара, атакуя их", - сказано в сообщении.
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В епархии назвали чудом то, что в результате этой атаки и сильного пожара "полностью выгорел только центральный купол храма и была повреждена часть настенной росписи внутри храма, также незначительные повреждения получила стена храма".
«
"Как только изменится оперативная обстановка, храм будет восстановлен", - заключили в епархии.
По данным епархии, Свято-Троицкий храм в селе Муром был освящен в 1874 году, а само село Муром было основано переселенцами из древнего русского города Муром и было центром празднования Дня любви, семьи и верности в Белгородской области.
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