Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному храму в Белгородской области
Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному Свято-Троицкому храму под Белгородом
© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтактеПоследствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
Последствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ не пускал пожарных к атакованному горящему Свято-Троицкому храму в Белгородской области, говорится в сообщении на сайте Белгородской и Старооскольский епархии РПЦ.
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"Вечером 26 января в селе Муром Шебекинского городского округа, находящемся в 20-километровой приграничной зоне, был атакован Святой-Троицкий храм. Атака производилась с использованием дрона "Баба-Яга", предварительно с использованием термобарических снарядов. После сброса снарядов дрон долгое время кружил над храмом, мешая подъехать пожарным расчетам для начала тушения пожара, атакуя их", - сказано в сообщении.
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В епархии назвали чудом то, что в результате этой атаки и сильного пожара "полностью выгорел только центральный купол храма и была повреждена часть настенной росписи внутри храма, также незначительные повреждения получила стена храма".
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"Как только изменится оперативная обстановка, храм будет восстановлен", - заключили в епархии.
По данным епархии, Свято-Троицкий храм в селе Муром был освящен в 1874 году, а само село Муром было основано переселенцами из древнего русского города Муром и было центром празднования Дня любви, семьи и верности в Белгородской области.