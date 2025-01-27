https://ria.ru/20250127/dolg-1995615527.html
Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения
Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения - РИА Новости, 27.01.2025
Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения
Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже двух тысяч долларов — впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:09:00+03:00
2025-01-27T04:09:00+03:00
2025-01-27T06:04:00+03:00
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже двух тысяч долларов — впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.Уровень задолженности перед нерезидентами на одного человека сокращается последние несколько лет: если еще пять лет назад, в 2019 году, показатель составлял 3 349 долларов, то в 2023 году — 2 175 долларов.По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили снижаться, достигнув 1 987 долларов на душу населения. За год они уменьшились на 8,7 процента. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял 1 802 доллара.Для расчетов использовалась оценка Росстата численности населения на 1 января 2024 года, которая приводится без учета статистики по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20250121/dolg-1994834464.html
https://ria.ru/20241015/dolg-1978056570.html
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РИА Новости
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения
Внешний долг впервые с 2005 года упал ниже двух тысяч долларов на россиянина