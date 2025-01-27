https://ria.ru/20250127/dolg-1995615527.html

Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения

Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения - РИА Новости, 27.01.2025

Внешний долг России опустился ниже двух тысяч долларов на душу населения

Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже двух тысяч долларов — впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:09:00+03:00

2025-01-27T04:09:00+03:00

2025-01-27T06:04:00+03:00

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже двух тысяч долларов — впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.Уровень задолженности перед нерезидентами на одного человека сокращается последние несколько лет: если еще пять лет назад, в 2019 году, показатель составлял 3 349 долларов, то в 2023 году — 2 175 долларов.По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили снижаться, достигнув 1 987 долларов на душу населения. За год они уменьшились на 8,7 процента. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял 1 802 доллара.Для расчетов использовалась оценка Росстата численности населения на 1 января 2024 года, которая приводится без учета статистики по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

https://ria.ru/20250121/dolg-1994834464.html

https://ria.ru/20241015/dolg-1978056570.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)