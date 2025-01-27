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В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ
В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ
Освобождение Великой Новоселки в ДНР стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ, Киев все еще утверждает, что населенный пункт числится за ними, РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:39:00+03:00
2025-01-27T23:39:00+03:00
2025-01-27T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки в ДНР стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ, Киев все еще утверждает, что населенный пункт числится за ними, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. "Для военно-политического руководства Украины потеря этого населенного пункта стала не только военным проигрышем, но еще и проигрышем в информационном поле. Потому что для внутреннего потребителя Великая Новоселка еще числится за ними. Это говорит о том, что для противника потеря этого населенного пункта является очень болезненной", - сказал Кимаковский в интервью телеканалу "Россия 24". Советник главы подчеркнул, что Великая Новоселка была логистическим центром обороны ВСУ, через который снабжались группировки войск Селидова и Курахова. Он также отметил, что освобождение Великой Новоселки – это важный оперативно-тактический успех ВС РФ. "Сама по себе операция является уникальной... Противник массово применял БПЛА, то есть это FPV-дроны, это организация разведки с помощью БПЛА и космическая разведка, опять-таки, которую предоставлял вооруженным формированиям Украины блок НАТО", - заявил он.
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В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ
Кимаковский: освобождение Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ