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В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/dnr-1995805397.html
В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ
В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ
Освобождение Великой Новоселки в ДНР стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ, Киев все еще утверждает, что населенный пункт числится за ними, РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:39:00+03:00
2025-01-27T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки в ДНР стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ, Киев все еще утверждает, что населенный пункт числится за ними, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. "Для военно-политического руководства Украины потеря этого населенного пункта стала не только военным проигрышем, но еще и проигрышем в информационном поле. Потому что для внутреннего потребителя Великая Новоселка еще числится за ними. Это говорит о том, что для противника потеря этого населенного пункта является очень болезненной", - сказал Кимаковский в интервью телеканалу "Россия 24". Советник главы подчеркнул, что Великая Новоселка была логистическим центром обороны ВСУ, через который снабжались группировки войск Селидова и Курахова. Он также отметил, что освобождение Великой Новоселки – это важный оперативно-тактический успех ВС РФ. "Сама по себе операция является уникальной... Противник массово применял БПЛА, то есть это FPV-дроны, это организация разведки с помощью БПЛА и космическая разведка, опять-таки, которую предоставлял вооруженным формированиям Украины блок НАТО", - заявил он.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
В ДНР назвали освобождение Великой Новоселки болезненной потерей для ВСУ

Кимаковский: освобождение Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео)
Освобожденная группировкой войск Восток Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео). Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки в ДНР стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ, Киев все еще утверждает, что населенный пункт числится за ними, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР.
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«
"Для военно-политического руководства Украины потеря этого населенного пункта стала не только военным проигрышем, но еще и проигрышем в информационном поле. Потому что для внутреннего потребителя Великая Новоселка еще числится за ними. Это говорит о том, что для противника потеря этого населенного пункта является очень болезненной", - сказал Кимаковский в интервью телеканалу "Россия 24".
Советник главы подчеркнул, что Великая Новоселка была логистическим центром обороны ВСУ, через который снабжались группировки войск Селидова и Курахова.
Он также отметил, что освобождение Великой Новоселки – это важный оперативно-тактический успех ВС РФ.
«
"Сама по себе операция является уникальной... Противник массово применял БПЛА, то есть это FPV-дроны, это организация разведки с помощью БПЛА и космическая разведка, опять-таки, которую предоставлял вооруженным формированиям Украины блок НАТО", - заявил он.
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