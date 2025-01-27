https://ria.ru/20250127/dnr-1995796259.html

ВСУ более 20 раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

ВСУ более 20 раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.01.2025

ВСУ более 20 раз за сутки атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

Украинские войска более 20 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив реактивную артиллерию и кассетные боеприпасы, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T21:28:00+03:00

2025-01-27T21:28:00+03:00

2025-01-27T21:54:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска более 20 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, применив реактивную артиллерию и кассетные боеприпасы, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной украинской агрессии ранения получили четыре мирных жителя. Глава республики уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. В результате вооруженной агрессии ВСУ в понедельник повреждения получили шесть жилых домостроений, дворец культуры, школа и котельная, уточнил глава республики.

https://ria.ru/20250127/dron-1995777121.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины