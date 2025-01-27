Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 27.01.2025 (обновлено: 23:13 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/dezertir-1995803669.html
Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ
Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ
Десять колумбийских наемников и еще один чернокожий дезертировали из ВСУ и находились в подразделении для самовольно оставивших часть, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:12:00+03:00
2025-01-27T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
ближний восток
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Десять колумбийских наемников и еще один чернокожий дезертировали из ВСУ и находились в подразделении для самовольно оставивших часть, рассказал РИА Новости попавший под Великой Новоселкой в плен украинский военный Дмитрий Какойло. По его словам, командование ВСУ их всех отправило снова на фронт. "Колумбийцы у нас были. Я когда приехал, они уже были, 11 иностранцев. Они были не конкретно в иностранном легионе. Их, наверное, как-то тоже обдурили, и были они в обычных частях. Я с ними не общался, с ним общался один офицер, и то через переводчик в телефоне. Без понятия, с какого они направления. Ждали (в резервном батальоне) оправдания (за самовольное оставление части) или еще что-то. Негр ездил на лечение в госпиталь, потом вернулся назад. Жили, кушали, когда я уезжал в 110-ю (бригаду - ред.), их там оставалось всего лишь пять человек из 11", - рассказал пленный. По его словам, в лагере резервного батальона содержались пойманные военные, которые самовольно оставили свою часть. В резервном подразделении военные ждали, когда суд вынесет им оправдательный приговор и командование определит часть, в которую они вернутся, чтобы продолжать воевать, добавил пленный. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html
https://ria.ru/20250127/italiya-1995727224.html
https://ria.ru/20250127/naemnik-1995713606.html
украина
афганистан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, афганистан, ближний восток, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, Ближний Восток, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ

Пленный Какойло: десять колумбийских наемников и чернокожий дезертировали из ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Десять колумбийских наемников и еще один чернокожий дезертировали из ВСУ и находились в подразделении для самовольно оставивших часть, рассказал РИА Новости попавший под Великой Новоселкой в плен украинский военный Дмитрий Какойло.
По его словам, командование ВСУ их всех отправило снова на фронт.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
На Украине задержали командира скандальной роты, обученной во Франции
8 января, 17:29
«
"Колумбийцы у нас были. Я когда приехал, они уже были, 11 иностранцев. Они были не конкретно в иностранном легионе. Их, наверное, как-то тоже обдурили, и были они в обычных частях. Я с ними не общался, с ним общался один офицер, и то через переводчик в телефоне. Без понятия, с какого они направления. Ждали (в резервном батальоне) оправдания (за самовольное оставление части) или еще что-то. Негр ездил на лечение в госпиталь, потом вернулся назад. Жили, кушали, когда я уезжал в 110-ю (бригаду - ред.), их там оставалось всего лишь пять человек из 11", - рассказал пленный.
По его словам, в лагере резервного батальона содержались пойманные военные, которые самовольно оставили свою часть.
Джанни Ченни - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили мастера по выпечке пиццы
Вчера, 15:53
В резервном подразделении военные ждали, когда суд вынесет им оправдательный приговор и командование определит часть, в которую они вернутся, чтобы продолжать воевать, добавил пленный.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Наемник из Колумбии Монтилья Мигель Анхель Карденас, воевавший на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В ДНР будут судить колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАфганистанБлижний ВостокВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала