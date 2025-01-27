https://ria.ru/20250127/dezertir-1995803669.html

Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ

Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

Пленный украинский военный рассказал о дезертирах из ВСУ

Десять колумбийских наемников и еще один чернокожий дезертировали из ВСУ и находились в подразделении для самовольно оставивших часть, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:12:00+03:00

2025-01-27T23:12:00+03:00

2025-01-27T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Десять колумбийских наемников и еще один чернокожий дезертировали из ВСУ и находились в подразделении для самовольно оставивших часть, рассказал РИА Новости попавший под Великой Новоселкой в плен украинский военный Дмитрий Какойло. По его словам, командование ВСУ их всех отправило снова на фронт. "Колумбийцы у нас были. Я когда приехал, они уже были, 11 иностранцев. Они были не конкретно в иностранном легионе. Их, наверное, как-то тоже обдурили, и были они в обычных частях. Я с ними не общался, с ним общался один офицер, и то через переводчик в телефоне. Без понятия, с какого они направления. Ждали (в резервном батальоне) оправдания (за самовольное оставление части) или еще что-то. Негр ездил на лечение в госпиталь, потом вернулся назад. Жили, кушали, когда я уезжал в 110-ю (бригаду - ред.), их там оставалось всего лишь пять человек из 11", - рассказал пленный. По его словам, в лагере резервного батальона содержались пойманные военные, которые самовольно оставили свою часть. В резервном подразделении военные ждали, когда суд вынесет им оправдательный приговор и командование определит часть, в которую они вернутся, чтобы продолжать воевать, добавил пленный. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html

https://ria.ru/20250127/italiya-1995727224.html

https://ria.ru/20250127/naemnik-1995713606.html

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в мире, украина, афганистан, ближний восток, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)