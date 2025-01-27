Рейтинг@Mail.ru
На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:19 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/delo-1995755203.html
На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры
На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры
Рассмотрение дела о незаконном выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остановлено до полного рассмотрения... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:19:00+03:00
2025-01-27T17:19:00+03:00
религия
украина
россия
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Рассмотрение дела о незаконном выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остановлено до полного рассмотрения дела о расторжении договора пользования нижней Лаврой, сообщил в понедельник представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. "Дорогие друзья, хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда. Рассмотрение дела по выселению монастыря было остановлено до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования нижней Лаврой", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250104/upts-1992504997.html
https://ria.ru/20250104/upts-1992494407.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_39650ee2bf99204ad98e81b6b5f3d956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Религия
На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры

На Украине остановили рассмотрение дела по выселению монахов из Киевской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Рассмотрение дела о незаконном выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остановлено до полного рассмотрения дела о расторжении договора пользования нижней Лаврой, сообщил в понедельник представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
"Дорогие друзья, хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда. Рассмотрение дела по выселению монастыря было остановлено до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования нижней Лаврой", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Украинские музеи портят имидж страны в христианском мире, заявили в УПЦ
4 января, 15:44
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ
4 января, 14:00
 
РелигияУкраинаРоссияУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала