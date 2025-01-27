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На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры

На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине остановлено рассмотрение дела по выселению монахов из лавры

Рассмотрение дела о незаконном выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остановлено до полного рассмотрения... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:19:00+03:00

2025-01-27T17:19:00+03:00

2025-01-27T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Рассмотрение дела о незаконном выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остановлено до полного рассмотрения дела о расторжении договора пользования нижней Лаврой, сообщил в понедельник представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. "Дорогие друзья, хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда. Рассмотрение дела по выселению монастыря было остановлено до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования нижней Лаврой", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250104/upts-1992504997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, религия