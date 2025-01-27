https://ria.ru/20250127/deepseek-1995684210.html

Китайский конкурент ChatGPT возглавил рейтинги мобильных приложений

Китайский конкурент ChatGPT возглавил рейтинги мобильных приложений - РИА Новости, 27.01.2025

Китайский конкурент ChatGPT возглавил рейтинги мобильных приложений

Китайское приложение DeepSeek, конкурент чат-бота ChatGPT от OpenAI, возглавило рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:41:00+03:00

2025-01-27T12:41:00+03:00

2025-01-27T12:41:00+03:00

экономика

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китай

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илон маск

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Китайское приложение DeepSeek, конкурент чат-бота ChatGPT от OpenAI, возглавило рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии ассистента, что взволновало фондовые рынки, следует из рейтингов магазинов приложений и данных торгов. Так, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал в топ-5. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. "DeepSeek демонстрирует, что можно разрабатывать мощные модели ИИ, которые стоят дешевле. Потенциально это может подорвать инвестиционное обоснование для всей цепочки поставок ИИ, которая определяется высокими расходами небольшого числа гиперскейлеров (технологических гигантов-облачных провайдеров - ред.)", - прокомментировал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг (Vey-Sern Ling). Техсектор на этом фоне ослабевает в начале рабочей недели. Так, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 падает почти на 3%, акции Advantest, поставщика Nvidia, потеряли в Токио 8,6% стоимости. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20240402/chatgpt-1937220364.html

https://ria.ru/20240611/mask-1952079282.html

китай

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экономика, технологии, китай, сша, великобритания, илон маск, apple, nasdaq