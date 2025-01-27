Дания усилит военное присутствие в Арктике, сообщили СМИ
Reuters: Дания выделит 2,1 млрд долларов на военное присутствие в Арктике
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дания заявила, что потратит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США) на усиление своего военного присутствия в Арктике на фоне интереса президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией, передает агентство Рейтер.
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"Дания заявила в понедельник, что потратит 15 миллиардов датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике после возобновления интереса президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией", - передает агентство.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В 2019 году в СМИ впервые появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В конце 2024 года Трамп вновь назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В январе Трамп повторил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.
Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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