https://ria.ru/20250127/daniya-1995799304.html

Дания усилит военное присутствие в Арктике, сообщили СМИ

Дания усилит военное присутствие в Арктике, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

Дания усилит военное присутствие в Арктике, сообщили СМИ

Дания заявила, что потратит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США) на усиление своего военного присутствия в Арктике на фоне интереса... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:06:00+03:00

2025-01-27T22:06:00+03:00

2025-01-27T22:06:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дания заявила, что потратит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США) на усиление своего военного присутствия в Арктике на фоне интереса президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией, передает агентство Рейтер. "Дания заявила в понедельник, что потратит 15 миллиардов датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике после возобновления интереса президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией", - передает агентство. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ впервые появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В конце 2024 года Трамп вновь назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В январе Трамп повторил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993537297.html

https://ria.ru/20241212/nato-1988802763.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп