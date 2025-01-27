https://ria.ru/20250127/buterbrodeks-1995625723.html

"Бутербродекс" в первой половине января снизился на 3,4 пункта

"Бутербродекс" в первой половине января снизился на 3,4 пункта - РИА Новости, 27.01.2025

"Бутербродекс" в первой половине января снизился на 3,4 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января снизился на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:12:00+03:00

2025-01-27T08:12:00+03:00

2025-01-27T08:12:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января снизился на 3,4 пункта и составил 158,4 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 16 по 31 декабря по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос по всему набору: по огурцам - на 21,2% (до 240 рублей), по сыру - на 10,4% (до 254 рублей), по кофе - на 6,3% (до 235 рублей), по батону - на 4,4% (до 47 рублей), по ветчине - на 4,3% (до 266 рублей), по сахару - на 2,9% (до 70 рублей), по сливочному маслу - на 1,3% (до 239 рублей). Таким образом, индекс вырос на 7,3 пункта - до 161,8 пункта. В следующий период расчета, с 1 по 15 января, средний чек увеличился только по сахару (на 1,4%, до 71 рубля). Снизился он по сыру (на 9,1%, до 231 рубля), кофе (на 8,9%, до 214 рублей), ветчине (на 5,3%, до 252 рублей), сливочному маслу (на 1,3%, до 236 рублей), огурцам (на 0,4%, до 239 рублей). Остался прежним по батону (47 рублей). В итоге "Бутербродекс" снизился на 3,4 пункта - до 158,4 пункта.

https://ria.ru/20250122/ikra-1994989264.html

https://ria.ru/20250123/kartofel-1995149191.html

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