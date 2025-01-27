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Большинство британцев выступили за введение режима ЧС на Ла-Манше - РИА Новости, 27.01.2025
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15:51 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/britaniya-1995724866.html
Большинство британцев выступили за введение режима ЧС на Ла-Манше
Большинство британцев выступили за введение режима ЧС на Ла-Манше - РИА Новости, 27.01.2025
Большинство британцев выступили за введение режима ЧС на Ла-Манше
Большинство жителей Великобритании (58%) выступают за введение чрезвычайного положения в проливе Ла-Манш из-за потока нелегальных мигрантов по примеру США,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:51:00+03:00
2025-01-27T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большинство жителей Великобритании (58%) выступают за введение чрезвычайного положения в проливе Ла-Манш из-за потока нелегальных мигрантов по примеру США, которые ранее объявили общенациональный режим ЧС в связи с положением на границе с Мексикой, следует из результатов исследования, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium. Газета Daily Mail пояснила, что агентство опросило жителей Британии, опираясь на высказывания из инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, но адаптировав их под британские реалии. Трамп, в частности, пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе страны. По результатам исследования, 58% респондентов поддержали потенциальное заявление британских политиков о намерении "объявить национальную чрезвычайную ситуацию в Ла-Манше и начать процесс возвращения тысяч и тысяч преступных мигрантов туда, откуда они прибыли". Помимо этого, большинство британцев (56%) положительно оценили идею пересмотреть торговую систему страны и вместо повышения налогов начать использовать пошлины против других государств. Еще 55% высказались за снижение цен, заполнение газовых хранилищ и экспорт британских энергоносителей по всему миру. Большинство опрошенных поддержали отмену правительственной цензуры и возвращение свободы слова, а также выступили за прекращение попыток внедрить тему этнической и гендерной принадлежности в каждый аспект жизни (53%). Кроме того, 51% согласился с идеей официальной политики признания только двух полов - мужского и женского. Исследование проводилось среди 2 050 взрослых британцев с 22 по 24 января. Данные о погрешности не приводятся. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
https://ria.ru/20240805/britaniya-1964049373.html
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в мире, великобритания, ла-манш, сша, дональд трамп
В мире, Великобритания, Ла-Манш, США, Дональд Трамп
Большинство британцев выступили за введение режима ЧС на Ла-Манше

Opinium: 58% британцев поддерживают введение ЧС в проливе Ла-Манш по примеру США

© AP Photo / Matt DunhamМигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большинство жителей Великобритании (58%) выступают за введение чрезвычайного положения в проливе Ла-Манш из-за потока нелегальных мигрантов по примеру США, которые ранее объявили общенациональный режим ЧС в связи с положением на границе с Мексикой, следует из результатов исследования, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.
Газета Daily Mail пояснила, что агентство опросило жителей Британии, опираясь на высказывания из инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, но адаптировав их под британские реалии. Трамп, в частности, пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе страны.
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По результатам исследования, 58% респондентов поддержали потенциальное заявление британских политиков о намерении "объявить национальную чрезвычайную ситуацию в Ла-Манше и начать процесс возвращения тысяч и тысяч преступных мигрантов туда, откуда они прибыли".
Помимо этого, большинство британцев (56%) положительно оценили идею пересмотреть торговую систему страны и вместо повышения налогов начать использовать пошлины против других государств. Еще 55% высказались за снижение цен, заполнение газовых хранилищ и экспорт британских энергоносителей по всему миру.
Большинство опрошенных поддержали отмену правительственной цензуры и возвращение свободы слова, а также выступили за прекращение попыток внедрить тему этнической и гендерной принадлежности в каждый аспект жизни (53%). Кроме того, 51% согласился с идеей официальной политики признания только двух полов - мужского и женского.
Исследование проводилось среди 2 050 взрослых британцев с 22 по 24 января. Данные о погрешности не приводятся.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
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