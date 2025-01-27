https://ria.ru/20250127/britaniya-1995628633.html

СМИ: британские военные заявили о готовности задерживать российские суда

СМИ: британские военные заявили о готовности задерживать российские суда - РИА Новости, 27.01.2025

СМИ: британские военные заявили о готовности задерживать российские суда

Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:44:00+03:00

2025-01-27T08:44:00+03:00

2025-01-27T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш. Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании. Посольство России в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей. "Британские военные силы оперативного развертывания "готовы" высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели", — говорится в публикации. По словам источников, британская оперативная группа повышенной готовности готова задерживать любые суда, якобы совершающие подозрительные действия вблизи подводной инфраструктуры Великобритании. "Но конечно, потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности", — приводит издание слова одного из источников. Впрочем, отмечает газета, речь идет об ответных мерах при наихудшем развитии событий.

https://ria.ru/20250123/peskov-1995113671.html

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в мире, космос - риа наука, великобритания, ла-манш, россия, джон хили, нато