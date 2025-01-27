СМИ: британские военные заявили о готовности задерживать российские суда
Express: британские военные готовы задерживать российские суда у побережья
© Getty Images / Finnbarr WebsterБританские военные
© Getty Images / Finnbarr Webster
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш. Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании. Посольство России в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей.
"Британские военные силы оперативного развертывания "готовы" высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели", — говорится в публикации.
По словам источников, британская оперативная группа повышенной готовности готова задерживать любые суда, якобы совершающие подозрительные действия вблизи подводной инфраструктуры Великобритании.
"Но конечно, потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности", — приводит издание слова одного из источников.
Впрочем, отмечает газета, речь идет об ответных мерах при наихудшем развитии событий.
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