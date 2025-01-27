https://ria.ru/20250127/britanija-1995776095.html

Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии

Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии

Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:26:00+03:00

2025-01-27T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства. "Добавления (в санкционный список - ред.)… Карпенко Игорь Васильевич", - сказано в документе.Также под ограничения Лондона попало несколько представителей правоохранительной системы Белоруссии. Среди них - начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальник СИЗО № 1 Андрей Цедрик, начальник тюрьмы № 1 Павел Казаков, а также начальник исправительной колонии № 11 Виктор Дубровка.Основанием для введения санкций стала якобы причастность этих лиц к нарушению прав человека в Белоруссии.

https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995772617.html

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великобритания, белоруссия, игорь карпенко, в мире, лондон