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Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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18:26 27.01.2025 (обновлено: 19:29 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/britanija-1995776095.html
Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии
Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии
Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:26:00+03:00
2025-01-27T19:29:00+03:00
великобритания
белоруссия
игорь карпенко
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства. "Добавления (в санкционный список - ред.)… Карпенко Игорь Васильевич", - сказано в документе.Также под ограничения Лондона попало несколько представителей правоохранительной системы Белоруссии. Среди них - начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальник СИЗО № 1 Андрей Цедрик, начальник тюрьмы № 1 Павел Казаков, а также начальник исправительной колонии № 11 Виктор Дубровка.Основанием для введения санкций стала якобы причастность этих лиц к нарушению прав человека в Белоруссии.
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995772617.html
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великобритания, белоруссия, игорь карпенко, в мире, лондон
Великобритания, Белоруссия, Игорь Карпенко, В мире, Лондон
Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии

Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Карпенко

© Sputnik | Перейти в медиабанкГлава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавления (в санкционный список - ред.)… Карпенко Игорь Васильевич", - сказано в документе.
Также под ограничения Лондона попало несколько представителей правоохранительной системы Белоруссии. Среди них - начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальник СИЗО № 1 Андрей Цедрик, начальник тюрьмы № 1 Павел Казаков, а также начальник исправительной колонии № 11 Виктор Дубровка.
Основанием для введения санкций стала якобы причастность этих лиц к нарушению прав человека в Белоруссии.
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ВеликобританияБелоруссияИгорь КарпенкоВ миреЛондон
 
 
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