https://ria.ru/20250127/britanija-1995620241.html
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ
Солдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:10:00+03:00
2025-01-27T06:10:00+03:00
2025-01-27T06:10:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Солдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали, рассказал РИА Новости один из обучавшихся в стране мобилизованных, сбежавший в Россию. РИА Новости в пятницу впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Передавший видео перебежчик сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области. "Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов", - рассказал Валерий Федорович С., попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности. По его словам, в город мобилизованных бойцов украинской армии не выпускали - местные власти и руководство учреждения опасались массового дезертирства. "Чтобы не разбежались... У нас была запланирована поездка в город на экскурсию, даже уже не помню какую, даже не вспомню. В итоге это все переломали, потому что были опасения, что мы можем где-то затеряться", - пояснил собеседник агентства. Валерий был мобилизован в Киеве в октябре 2024 года, когда шел на работу в местный автопарк. Мужчину остановил патруль ТЦК и предложил "проехать проверить документы". По его словам, уже через несколько дней он в составе группы из более чем 400 мобилизованных был отправлен в Великобританию на прохождение обучения. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Великобритания, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ
В Британии мобилизованных ВСУ держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали
ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Солдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали, рассказал РИА Новости один из обучавшихся в стране мобилизованных, сбежавший в Россию.
РИА Новости в пятницу впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Передавший видео перебежчик сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа
в Курской области
.
"Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов", - рассказал Валерий Федорович С., попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности.
По его словам, в город мобилизованных бойцов украинской армии не выпускали - местные власти и руководство учреждения опасались массового дезертирства.
"Чтобы не разбежались... У нас была запланирована поездка в город на экскурсию, даже уже не помню какую, даже не вспомню. В итоге это все переломали, потому что были опасения, что мы можем где-то затеряться", - пояснил собеседник агентства.
Валерий был мобилизован в Киеве
в октябре 2024 года, когда шел на работу в местный автопарк. Мужчину остановил патруль ТЦК и предложил "проехать проверить документы". По его словам, уже через несколько дней он в составе группы из более чем 400 мобилизованных был отправлен в Великобританию
на прохождение обучения.
Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ
к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон
срывает урегулирование.