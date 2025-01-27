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Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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06:10 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/britanija-1995620241.html
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ
Солдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:10:00+03:00
2025-01-27T06:10:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Солдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали, рассказал РИА Новости один из обучавшихся в стране мобилизованных, сбежавший в Россию. РИА Новости в пятницу впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Передавший видео перебежчик сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области. "Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов", - рассказал Валерий Федорович С., попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности. По его словам, в город мобилизованных бойцов украинской армии не выпускали - местные власти и руководство учреждения опасались массового дезертирства. "Чтобы не разбежались... У нас была запланирована поездка в город на экскурсию, даже уже не помню какую, даже не вспомню. В итоге это все переломали, потому что были опасения, что мы можем где-то затеряться", - пояснил собеседник агентства. Валерий был мобилизован в Киеве в октябре 2024 года, когда шел на работу в местный автопарк. Мужчину остановил патруль ТЦК и предложил "проехать проверить документы". По его словам, уже через несколько дней он в составе группы из более чем 400 мобилизованных был отправлен в Великобританию на прохождение обучения. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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в мире, россия, великобритания, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Великобритания, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Перебежчик рассказал, как в Британии готовили мобилизованных ВСУ

В Британии мобилизованных ВСУ держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 янв - РИА Новости. Солдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали, рассказал РИА Новости один из обучавшихся в стране мобилизованных, сбежавший в Россию.
РИА Новости в пятницу впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Передавший видео перебежчик сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.
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"Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов", - рассказал Валерий Федорович С., попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности.
По его словам, в город мобилизованных бойцов украинской армии не выпускали - местные власти и руководство учреждения опасались массового дезертирства.
"Чтобы не разбежались... У нас была запланирована поездка в город на экскурсию, даже уже не помню какую, даже не вспомню. В итоге это все переломали, потому что были опасения, что мы можем где-то затеряться", - пояснил собеседник агентства.
Валерий был мобилизован в Киеве в октябре 2024 года, когда шел на работу в местный автопарк. Мужчину остановил патруль ТЦК и предложил "проехать проверить документы". По его словам, уже через несколько дней он в составе группы из более чем 400 мобилизованных был отправлен в Великобританию на прохождение обучения.
Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование.
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