https://ria.ru/20250127/bolivija-1995604882.html
В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли
В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли - РИА Новости, 27.01.2025
В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли
Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Боливии, 19 человек погибли, еще девять пострадали, сообщает местная газета El Deber со ссылкой на данные... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:40:00+03:00
2025-01-27T00:40:00+03:00
2025-01-27T00:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Боливии, 19 человек погибли, еще девять пострадали, сообщает местная газета El Deber со ссылкой на данные полиции. Согласно изданию, трагедия произошла в департаменте страны Потоси. Автобус следовал из столицы Боливии Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, однако по дороге перевернулся и слетел с трассы. "В результате этого (ДТП - ред.) 19 человек погибли и еще девять пострадали", - говорится на сайте газеты. Deber добавляет со ссылкой на данные местной полиции, что среди погибших были двое детей. Также в ДТП погибли оба водителя автобуса, главному водителю было 24 года. "На основании доказательств предполагается , что причиной ДТП могла быть высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей", - добавляет издание.
https://ria.ru/20250125/turtsija-1995449197.html
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в мире, авто, боливия, ла-пас (департамент)
В мире, Авто, Боливия, Ла-Пас (департамент)
В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли
В Боливии в ДТП с пассажирским автобусом погибли 19 человек, девять пострадали