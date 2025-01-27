https://ria.ru/20250127/bolivija-1995604882.html

В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли

В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли - РИА Новости, 27.01.2025

В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли

Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Боливии, 19 человек погибли, еще девять пострадали, сообщает местная газета El Deber со ссылкой на данные... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Боливии, 19 человек погибли, еще девять пострадали, сообщает местная газета El Deber со ссылкой на данные полиции. Согласно изданию, трагедия произошла в департаменте страны Потоси. Автобус следовал из столицы Боливии Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, однако по дороге перевернулся и слетел с трассы. "В результате этого (ДТП - ред.) 19 человек погибли и еще девять пострадали", - говорится на сайте газеты. Deber добавляет со ссылкой на данные местной полиции, что среди погибших были двое детей. Также в ДТП погибли оба водителя автобуса, главному водителю было 24 года. "На основании доказательств предполагается , что причиной ДТП могла быть высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей", - добавляет издание.

https://ria.ru/20250125/turtsija-1995449197.html

https://rsport.ria.ru/20250124/italiya-1995414247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, боливия, ла-пас (департамент)