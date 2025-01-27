https://ria.ru/20250127/boi-1995641511.html

Пушилин рассказал о боях за Часов Яр

Пушилин рассказал о боях за Часов Яр - РИА Новости, 27.01.2025

Пушилин рассказал о боях за Часов Яр

Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:57:00+03:00

2025-01-27T09:57:00+03:00

2025-01-27T09:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - сказал Пушилин. Также, по его словам, идет продвижение российских сил на краснолиманском направлении, расширение зоны контроля. Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250126/chasovyar-1981337707.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф