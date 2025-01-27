https://ria.ru/20250127/boi-1995641511.html
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр - РИА Новости, 27.01.2025
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр
Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:57:00+03:00
2025-01-27T09:57:00+03:00
2025-01-27T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - сказал Пушилин. Также, по его словам, идет продвижение российских сил на краснолиманском направлении, расширение зоны контроля. Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250126/chasovyar-1981337707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
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Пушилин рассказал о боях за Часов Яр
Пушилин: российские войска ведут бои с ВСУ в западной части Часова Яра