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Пушилин рассказал о боях за Часов Яр - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/boi-1995641511.html
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр - РИА Новости, 27.01.2025
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр
Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:57:00+03:00
2025-01-27T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - сказал Пушилин. Также, по его словам, идет продвижение российских сил на краснолиманском направлении, расширение зоны контроля. Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250126/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о боях за Часов Яр

Пушилин: российские войска ведут бои с ВСУ в западной части Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска ведут с ВСУ бои в западной части Часова Яра, где противник еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - сказал Пушилин.
Также, по его словам, идет продвижение российских сил на краснолиманском направлении, расширение зоны контроля.
Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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Часов Яр: что это за город, и в чем его важность для СВО
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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