Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову - РИА Новости, 27.01.2025
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:01:00+03:00
2025-01-27T14:01:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову

Путин продлил замглавы МИД Богданову срок госслужбы до 2 марта 2026 года

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в документе.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора
22 января, 12:18
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала