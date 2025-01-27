https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову - РИА Новости, 27.01.2025

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:01:00+03:00

2025-01-27T14:01:00+03:00

2025-01-27T14:01:00+03:00

политика

россия

владимир путин

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)