https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову - РИА Новости, 27.01.2025
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:01:00+03:00
2025-01-27T14:01:00+03:00
2025-01-27T14:01:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы до 2 марта 2026 года замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданову
Путин продлил замглавы МИД Богданову срок госслужбы до 2 марта 2026 года