https://ria.ru/20250127/blagoveschensk-1995754850.html

В Благовещенске потушили пожар в производственном здании

В Благовещенске потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 27.01.2025

В Благовещенске потушили пожар в производственном здании

Открытое горение в производственном здании в Благовещенске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:17:00+03:00

2025-01-27T17:17:00+03:00

2025-01-27T17:29:00+03:00

происшествия

благовещенск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Благовещенске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщало, что пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и из открытых источников.

https://ria.ru/20250127/pozhar-1995631173.html

благовещенск

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2025

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происшествия, благовещенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)