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В Благовещенске потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 27.01.2025
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17:17 27.01.2025 (обновлено: 17:29 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/blagoveschensk-1995754850.html
В Благовещенске потушили пожар в производственном здании
В Благовещенске потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 27.01.2025
В Благовещенске потушили пожар в производственном здании
Открытое горение в производственном здании в Благовещенске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:17:00+03:00
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происшествия
благовещенск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Благовещенске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщало, что пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и из открытых источников.
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благовещенск
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происшествия, благовещенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске потушили пожар в производственном здании

В Благовещенске ликвидировали открытое горение в производственном здании

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в производственном здании в Благовещенске. 27 января 2025
Ликвидация пожара в производственном здании в Благовещенске. 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в производственном здании в Благовещенске. 27 января 2025
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Благовещенске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее ведомство сообщало, что пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и из открытых источников.
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ПроисшествияБлаговещенскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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