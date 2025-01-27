Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995737259.html
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами - РИА Новости, 27.01.2025
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами
Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:25:00+03:00
2025-01-27T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995736153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43d933f10893d4e91b8bf4c7f9efbd77.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами. "Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" против беспилотной авиации противника в воздухе применили малые дроны с установленными на них сеткометами", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля видно, как дроны под управлением российских операторов приближаются сверху к нескольким вражеским БПЛА и сбрасывают на них специальные сети. Средства объективного контроля зафиксировали попадания сетками по беспилотникам ВСУ. Сети полностью охватывают дроны и блокируют вращение их воздушных винтов, после чего те падают на землю.
https://ria.ru/20250127/spetsnaz-1995736902.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение беспилотников ВСУ с помощью дронов с сеткометами в ЛНР
Минобороны показало, как российские бойцы в ЛНР уничтожают беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами.
2025-01-27T16:25
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995736153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5cec77b8699266e5b99beea61bb3ade5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами

МО РФ показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ с помощью дронов с сеткометами в ЛНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами.
«
"Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" против беспилотной авиации противника в воздухе применили малые дроны с установленными на них сеткометами", - говорится в сообщении министерства.
На кадрах объективного контроля видно, как дроны под управлением российских операторов приближаются сверху к нескольким вражеским БПЛА и сбрасывают на них специальные сети.
Средства объективного контроля зафиксировали попадания сетками по беспилотникам ВСУ. Сети полностью охватывают дроны и блокируют вращение их воздушных винтов, после чего те падают на землю.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами при штурме Дзержинска
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала