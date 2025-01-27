https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995737259.html
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами - РИА Новости, 27.01.2025
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами
Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:25:00+03:00
2025-01-27T16:25:00+03:00
2025-01-27T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами. "Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" против беспилотной авиации противника в воздухе применили малые дроны с установленными на них сеткометами", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля видно, как дроны под управлением российских операторов приближаются сверху к нескольким вражеским БПЛА и сбрасывают на них специальные сети. Средства объективного контроля зафиксировали попадания сетками по беспилотникам ВСУ. Сети полностью охватывают дроны и блокируют вращение их воздушных винтов, после чего те падают на землю.
https://ria.ru/20250127/spetsnaz-1995736902.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение беспилотников ВСУ с помощью дронов с сеткометами в ЛНР
Минобороны показало, как российские бойцы в ЛНР уничтожают беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами.
2025-01-27T16:25
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами
МО РФ показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ с помощью дронов с сеткометами в ЛНР