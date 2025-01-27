https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995737259.html

Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами

Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами - РИА Новости, 27.01.2025

Бойцы "Запада" уничтожили беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами

Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:25:00+03:00

2025-01-27T16:25:00+03:00

2025-01-27T16:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ в ЛНР с помощью малых дронов с сеткометами. "Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" против беспилотной авиации противника в воздухе применили малые дроны с установленными на них сеткометами", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля видно, как дроны под управлением российских операторов приближаются сверху к нескольким вражеским БПЛА и сбрасывают на них специальные сети. Средства объективного контроля зафиксировали попадания сетками по беспилотникам ВСУ. Сети полностью охватывают дроны и блокируют вращение их воздушных винтов, после чего те падают на землю.

https://ria.ru/20250127/spetsnaz-1995736902.html

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Уничтожение беспилотников ВСУ с помощью дронов с сеткометами в ЛНР Минобороны показало, как российские бойцы в ЛНР уничтожают беспилотники ВСУ с помощью дронов с сеткометами. 2025-01-27T16:25 true PT0M56S

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф