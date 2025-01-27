https://ria.ru/20250127/bespilotnik-1995607688.html

Над Тверской областью сбили беспилотник

Над Тверской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.01.2025

Над Тверской областью сбили беспилотник

Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:25:00+03:00

2025-01-27T01:25:00+03:00

2025-01-27T01:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

игорь руденя

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: 27 января силами ПВО министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии над Тверской областью сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет", - говорится в сообщении правительства региона. Ведомство добавило, что ситуация находится на контроле главы региона.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь руденя, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность