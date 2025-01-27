https://ria.ru/20250127/bespilotnik-1995607688.html
Над Тверской областью сбили беспилотник
Над Тверской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.01.2025
Над Тверской областью сбили беспилотник
Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:25:00+03:00
2025-01-27T01:25:00+03:00
2025-01-27T01:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: 27 января силами ПВО министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии над Тверской областью сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет", - говорится в сообщении правительства региона. Ведомство добавило, что ситуация находится на контроле главы региона.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Над Тверской областью сбили беспилотник
Над Тверской областью сбили беспилотник, пострадавших нет