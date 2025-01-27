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Над Тверской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 27.01.2025 (обновлено: 01:47 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/bespilotnik-1995607688.html
Над Тверской областью сбили беспилотник
Над Тверской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.01.2025
Над Тверской областью сбили беспилотник
Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:25:00+03:00
2025-01-27T01:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: 27 января силами ПВО министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии над Тверской областью сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет", - говорится в сообщении правительства региона. Ведомство добавило, что ситуация находится на контроле главы региона.
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игорь руденя, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Над Тверской областью сбили беспилотник

Над Тверской областью сбили беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Тверской областью, пострадавших граждан и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Губернатор Игорь Руденя сообщил: 27 января силами ПВО министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии над Тверской областью сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет", - говорится в сообщении правительства региона.
Ведомство добавило, что ситуация находится на контроле главы региона.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь РуденяФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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