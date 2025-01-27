https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995696782.html

Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии

Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии

Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии 26 января не выявила нарушений норм законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:52:00+03:00

2025-01-27T13:52:00+03:00

2025-01-27T13:53:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

нурлан ермекбаев

шос

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995659054_0:113:3084:1848_1920x0_80_0_0_44cb2b32464048f87e6793d6ec3186b4.jpg

МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии 26 января не выявила нарушений норм законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность избирательной кампании, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев. "Нарушений норм национального законодательства, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов и которые могли бы оказать влияние на результат выборов, миссией не отмечено", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в Минске. По его словам, миссия признает прошедшие выборы прозрачными, демократичными, достоверными.

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995686455.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, нурлан ермекбаев, шос, выборы президента белоруссии — 2025