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Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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13:52 27.01.2025 (обновлено: 13:53 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995696782.html
Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии
Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии
Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии 26 января не выявила нарушений норм законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:52:00+03:00
2025-01-27T13:53:00+03:00
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии 26 января не выявила нарушений норм законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность избирательной кампании, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев. "Нарушений норм национального законодательства, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов и которые могли бы оказать влияние на результат выборов, миссией не отмечено", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в Минске. По его словам, миссия признает прошедшие выборы прозрачными, демократичными, достоверными.
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в мире, белоруссия, минск, нурлан ермекбаев, шос, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Нурлан Ермекбаев, ШОС, Выборы президента Белоруссии — 2025
Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии

Миссия ШОС не выявила нарушений на президентских выборах в Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии 26 января не выявила нарушений норм законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность избирательной кампании, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Нарушений норм национального законодательства, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов и которые могли бы оказать влияние на результат выборов, миссией не отмечено", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в Минске.
По его словам, миссия признает прошедшие выборы прозрачными, демократичными, достоверными.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Вчера, 12:51
 
В миреБелоруссияМинскНурлан ЕрмекбаевШОСВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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