https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995615002.html

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование - РИА Новости, 27.01.2025

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что склоняется к тому, что традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронное голосование. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:57:00+03:00

2025-01-27T03:57:00+03:00

2025-01-27T03:57:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

россия

игорь карпенко

александр лукашенко

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774654067_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_9c1339254f104cfc7a567ae04ab9e594.jpg

МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что склоняется к тому, что традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронное голосование. "Скажу честно: чем больше я изучаю эту тему, тем больше я склоняюсь к тому, что "ручная" система лучше, чем электронное голосование", - сказал Карпенко на пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, сталкивался ли ЦИК с какими-то хакерскими атаками на свои информационные ресурсы в ходе президентских выборов в 2025 году, Карпенко заметил, что в стране пока не принята концепция цифровизации избирательного процесса, в этом плане кампания была не подвержена влиянию хакерских атак. "Мы разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы страны, она требует утверждения. Так случилось, что выборы были назначены, и мы отложили немного в сторону этот документ… В этом плане мы пока были более безопасны, чем, может быть, даже наши друзья из России. Я знаю, российская система подвергалась атакам на президентских выборах, особенно электронное голосование. У нас пока электронного голосования нет", - сказал глава ЦИК. Карпенко отметил, что после проведения президентских выборов будет возможность проанализировать избирательную кампанию, то, как применялось законодательство на практике. Он напомнил, что после единого дня голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году в избирательное законодательство республики не вносились никакие изменения. "Любая кампания требует анализа практик применения законодательства. Все это мы традиционно обсудим и примем, возможно, какие-то решения, если это потребуется, по внесению изменений в избирательный кодекс, а может, и использованию каких-то новых технологий", - отметил глава ЦИК. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, россия, игорь карпенко, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025