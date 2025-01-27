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Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование - РИА Новости, 27.01.2025
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03:57 27.01.2025
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Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование - РИА Новости, 27.01.2025
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что склоняется к тому, что традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронное голосование. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:57:00+03:00
2025-01-27T03:57:00+03:00
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игорь карпенко
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что склоняется к тому, что традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронное голосование. "Скажу честно: чем больше я изучаю эту тему, тем больше я склоняюсь к тому, что "ручная" система лучше, чем электронное голосование", - сказал Карпенко на пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, сталкивался ли ЦИК с какими-то хакерскими атаками на свои информационные ресурсы в ходе президентских выборов в 2025 году, Карпенко заметил, что в стране пока не принята концепция цифровизации избирательного процесса, в этом плане кампания была не подвержена влиянию хакерских атак. "Мы разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы страны, она требует утверждения. Так случилось, что выборы были назначены, и мы отложили немного в сторону этот документ… В этом плане мы пока были более безопасны, чем, может быть, даже наши друзья из России. Я знаю, российская система подвергалась атакам на президентских выборах, особенно электронное голосование. У нас пока электронного голосования нет", - сказал глава ЦИК. Карпенко отметил, что после проведения президентских выборов будет возможность проанализировать избирательную кампанию, то, как применялось законодательство на практике. Он напомнил, что после единого дня голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году в избирательное законодательство республики не вносились никакие изменения. "Любая кампания требует анализа практик применения законодательства. Все это мы традиционно обсудим и примем, возможно, какие-то решения, если это потребуется, по внесению изменений в избирательный кодекс, а может, и использованию каких-то новых технологий", - отметил глава ЦИК. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html
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в мире, белоруссия, минск, россия, игорь карпенко, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Игорь Карпенко, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко заявил, что ему ближе традиционное голосование

© Sputnik | Перейти в медиабанкГлава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что склоняется к тому, что традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронное голосование.
"Скажу честно: чем больше я изучаю эту тему, тем больше я склоняюсь к тому, что "ручная" система лучше, чем электронное голосование", - сказал Карпенко на пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны.
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Отвечая на вопрос, сталкивался ли ЦИК с какими-то хакерскими атаками на свои информационные ресурсы в ходе президентских выборов в 2025 году, Карпенко заметил, что в стране пока не принята концепция цифровизации избирательного процесса, в этом плане кампания была не подвержена влиянию хакерских атак.
"Мы разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы страны, она требует утверждения. Так случилось, что выборы были назначены, и мы отложили немного в сторону этот документ… В этом плане мы пока были более безопасны, чем, может быть, даже наши друзья из России. Я знаю, российская система подвергалась атакам на президентских выборах, особенно электронное голосование. У нас пока электронного голосования нет", - сказал глава ЦИК.
Карпенко отметил, что после проведения президентских выборов будет возможность проанализировать избирательную кампанию, то, как применялось законодательство на практике. Он напомнил, что после единого дня голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году в избирательное законодательство республики не вносились никакие изменения. "Любая кампания требует анализа практик применения законодательства. Все это мы традиционно обсудим и примем, возможно, какие-то решения, если это потребуется, по внесению изменений в избирательный кодекс, а может, и использованию каких-то новых технологий", - отметил глава ЦИК.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.
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