Глава ЦИК Белоруссии заявил, что ему ближе ручное голосование
Глава ЦИК Белоруссии Карпенко заявил, что ему ближе традиционное голосование
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Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что склоняется к тому, что традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронное голосование.
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Отвечая на вопрос, сталкивался ли ЦИК с какими-то хакерскими атаками на свои информационные ресурсы в ходе президентских выборов в 2025 году, Карпенко заметил, что в стране пока не принята концепция цифровизации избирательного процесса, в этом плане кампания была не подвержена влиянию хакерских атак.
"Мы разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы страны, она требует утверждения. Так случилось, что выборы были назначены, и мы отложили немного в сторону этот документ… В этом плане мы пока были более безопасны, чем, может быть, даже наши друзья из России. Я знаю, российская система подвергалась атакам на президентских выборах, особенно электронное голосование. У нас пока электронного голосования нет", - сказал глава ЦИК.
Карпенко отметил, что после проведения президентских выборов будет возможность проанализировать избирательную кампанию, то, как применялось законодательство на практике. Он напомнил, что после единого дня голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году в избирательное законодательство республики не вносились никакие изменения. "Любая кампания требует анализа практик применения законодательства. Все это мы традиционно обсудим и примем, возможно, какие-то решения, если это потребуется, по внесению изменений в избирательный кодекс, а может, и использованию каких-то новых технологий", - отметил глава ЦИК.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.
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