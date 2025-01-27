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Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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03:00 27.01.2025 (обновлено: 03:49 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995612595.html
Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии
Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии
Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21% голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:00:00+03:00
2025-01-27T03:49:00+03:00
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игорь карпенко
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21% голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. "По предварительным данным областных и Минской городской комиссии, Гайдукевич Олег Сергеевич - 3,2%, Канопацкая Анна Анатольевна - 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич - 86,82%, Сыранков Сергей Александрович - 3,21%, Хижняк Александр Николаевич - 1,74%. Процент голосов, поданный против всех кандидатов - 3,6%", - сказал Карпенко на брифинге в инфоцентре ЦИК Белоруссии. Глава ЦИК отметил, что это данные после подсчета 100% бюллетеней.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995613035.html
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в мире, белоруссия, игорь карпенко, выборы президента белоруссии — 2025, сергей сыранков
В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко, Выборы президента Белоруссии — 2025, Сергей Сыранков
Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

Сыранков 3,21 процента голосов занял второе место на выборах главы Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков голосует на выборах президента Белоруссии в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков голосует на выборах президента Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков голосует на выборах президента Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21% голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
"По предварительным данным областных и Минской городской комиссии, Гайдукевич Олег Сергеевич - 3,2%, Канопацкая Анна Анатольевна - 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич - 86,82%, Сыранков Сергей Александрович - 3,21%, Хижняк Александр Николаевич - 1,74%. Процент голосов, поданный против всех кандидатов - 3,6%", - сказал Карпенко на брифинге в инфоцентре ЦИК Белоруссии.
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Глава ЦИК отметил, что это данные после подсчета 100% бюллетеней.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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В миреБелоруссияИгорь КарпенкоВыборы президента Белоруссии — 2025Сергей Сыранков
 
 
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