https://ria.ru/20250127/belorussiya-1995612595.html

Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21% голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:00:00+03:00

2025-01-27T03:00:00+03:00

2025-01-27T03:49:00+03:00

в мире

белоруссия

игорь карпенко

выборы президента белоруссии — 2025

сергей сыранков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995521061_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_43878d97924e6e95688c7eaf91ab1e1f.jpg

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21% голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. "По предварительным данным областных и Минской городской комиссии, Гайдукевич Олег Сергеевич - 3,2%, Канопацкая Анна Анатольевна - 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич - 86,82%, Сыранков Сергей Александрович - 3,21%, Хижняк Александр Николаевич - 1,74%. Процент голосов, поданный против всех кандидатов - 3,6%", - сказал Карпенко на брифинге в инфоцентре ЦИК Белоруссии. Глава ЦИК отметил, что это данные после подсчета 100% бюллетеней.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995613035.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, игорь карпенко, выборы президента белоруссии — 2025, сергей сыранков