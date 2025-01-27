https://ria.ru/20250127/belgrad-1995695138.html

В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку - РИА Новости, 27.01.2025

В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

Участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии Белграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:43:00+03:00

2025-01-27T13:43:00+03:00

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БЕЛГРАД, 27 янв — РИА Новости. Участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии Белграде, передает корреспондент РИА Новости. По словам президента Александра Вучича, подобные протесты финансируются из-за рубежа, а их цель — свержение власти.Массовые студенческие протесты продолжаются в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали заблокировать на 24 часа Автокоманду — одну из крупнейших транспортных развязок Белграда. Акция совпала с праздником в честь основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования.Около 10:00 колонны от разных факультетов перекрыли движение на нескольких трассах, проходящих через Автокоманду. Протестующие принесли национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов и символом протестов — окровавленной ладонью. Среди плакатов заметны и антиправительственные лозунги.Участники акции проведут 15 минут в молчании в память о 15 погибших при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Они требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах. Полиция перекрыла движение и не вмешивается. Демонстранты пропустили трамвай и скорую помощь.Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича. Ранее он призывал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям и не быть "орудием в руках политических деятелей".Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. После этого сербские студенты и оппозиция начали акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах.При этом власти заявляли, что выполнили все требования протестующих: документы по реконструкции вокзала выкладывают на сайте правительства, всех задержанных участников протестов выпустили на свободу, а финансирование госфакультетов увеличили на 20 процентов.

https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

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Акция протеста в Белграде Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде, планируют не пропускать транспорт в течение суток. Акции, в которых участвуют студенты и оппозиция, продолжаются в Сербии с ноября, после обрушения на ж/д вокзале в Нови-Саде. Президент Вучич при этом считает, что протесты финансируются из-за рубежа, цель - свержение власти. 2025-01-27T13:43 true PT0M06S

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в мире, сербия, александр вучич, белград (город)