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Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре - РИА Новости, 27.01.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:48:00+03:00
2025-01-27T00:48:00+03:00
2025-01-27T00:49:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства."Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении группой несовершеннолетних противоправных действий в Краснодарском крае", — говорится в публикации.Там пояснили, что в соцсетях распространилась информация о группе подростков, которая портит общедомовое имущество в домах, а также применяет насилие против детей и пожилых.Доклад ожидается от руководителя краснодарского управления СК Маслова А.К.
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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений подростков в Краснодарском крае