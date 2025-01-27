https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html

Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре

Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре - РИА Новости, 27.01.2025

Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:48:00+03:00

2025-01-27T00:48:00+03:00

2025-01-27T00:49:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства."Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении группой несовершеннолетних противоправных действий в Краснодарском крае", — говорится в публикации.Там пояснили, что в соцсетях распространилась информация о группе подростков, которая портит общедомовое имущество в домах, а также применяет насилие против детей и пожилых.Доклад ожидается от руководителя краснодарского управления СК Маслова А.К.

https://ria.ru/20250121/proverka-1994728501.html

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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин