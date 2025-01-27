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Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре - РИА Новости, 27.01.2025
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00:48 27.01.2025 (обновлено: 00:49 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре - РИА Новости, 27.01.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:48:00+03:00
2025-01-27T00:49:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.&quot;Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении группой несовершеннолетних противоправных действий в Краснодарском крае&quot;, — говорится в публикации.Там пояснили, что в соцсетях распространилась информация о группе подростков, которая портит общедомовое имущество в домах, а также применяет насилие против детей и пожилых.Доклад ожидается от руководителя краснодарского управления СК Маслова А.К.
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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело против банды подростков в Краснодаре

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений подростков в Краснодарском крае

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий банды подростков в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«

"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении группой несовершеннолетних противоправных действий в Краснодарском крае", — говорится в публикации.

Там пояснили, что в соцсетях распространилась информация о группе подростков, которая портит общедомовое имущество в домах, а также применяет насилие против детей и пожилых.
Доклад ожидается от руководителя краснодарского управления СК Маслова А.К.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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