https://ria.ru/20250127/bajden-1995618992.html
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании - РИА Новости, 27.01.2025
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании
Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC раскритиковал решение его однопартийца, президента США Дональда Трампа помиловать около 1,5 тысячи... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:30:00+03:00
2025-01-27T05:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC раскритиковал решение его однопартийца, президента США Дональда Трампа помиловать около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, сравнив его с непопулярным решением предыдущего лидера Джо Байдена помиловать членов своей семьи. Ранее Трамп после вступления в должности исполнил свое предвыборное обещание и помиловал около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа на фоне его проигрыша на выборах ворвались в здание конгресса в попытке помешать формальному утверждению Джо Байдена президентом. "Я думаю, что помилование людей, которые ворвались в Капитолий и жестоко избили полицейского, было ошибкой, потому что это посылает сигнал, что это нормально... Знаете, Байден, уходя помиловал половину своей семьи. Я думаю, что большинство американцев, если это продолжится... пересмотрят право президента на помилование", - заявил Грэм*. Байден подвергся критике многих однопартийцев из Демократической партии за то, что вопреки обещаниям этого не делать, помиловал своего сына Хантера, которому были предъявлены обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. В последние часы своего президентства Байден также превентивно помиловал ряд других членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить вред ему самому.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, россия, сша, джо байден, дональд трамп, nbc
В мире, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, NBC
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании
Американский сенатор назвал решение помиловать штурмовавших Капитолий ошибкой
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости.
Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC
раскритиковал решение его однопартийца, президента США Дональда Трампа помиловать около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, сравнив его с непопулярным решением предыдущего лидера Джо Байдена помиловать членов своей семьи.
Ранее Трамп после вступления в должности исполнил свое предвыборное обещание и помиловал около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа на фоне его проигрыша на выборах ворвались в здание конгресса в попытке помешать формальному утверждению Джо Байдена президентом.
"Я думаю, что помилование людей, которые ворвались в Капитолий и жестоко избили полицейского, было ошибкой, потому что это посылает сигнал, что это нормально... Знаете, Байден, уходя помиловал половину своей семьи. Я думаю, что большинство американцев, если это продолжится... пересмотрят право президента на помилование", - заявил Грэм*.
Байден подвергся критике многих однопартийцев из Демократической партии за то, что вопреки обещаниям этого не делать, помиловал своего сына Хантера, которому были предъявлены обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. В последние часы своего президентства Байден также превентивно помиловал ряд других членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить вред ему самому.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.