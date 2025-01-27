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Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании - РИА Новости, 27.01.2025
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05:30 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/bajden-1995618992.html
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании - РИА Новости, 27.01.2025
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании
Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC раскритиковал решение его однопартийца, президента США Дональда Трампа помиловать около 1,5 тысячи... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:30:00+03:00
2025-01-27T05:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC раскритиковал решение его однопартийца, президента США Дональда Трампа помиловать около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, сравнив его с непопулярным решением предыдущего лидера Джо Байдена помиловать членов своей семьи. Ранее Трамп после вступления в должности исполнил свое предвыборное обещание и помиловал около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа на фоне его проигрыша на выборах ворвались в здание конгресса в попытке помешать формальному утверждению Джо Байдена президентом. "Я думаю, что помилование людей, которые ворвались в Капитолий и жестоко избили полицейского, было ошибкой, потому что это посылает сигнал, что это нормально... Знаете, Байден, уходя помиловал половину своей семьи. Я думаю, что большинство американцев, если это продолжится... пересмотрят право президента на помилование", - заявил Грэм*. Байден подвергся критике многих однопартийцев из Демократической партии за то, что вопреки обещаниям этого не делать, помиловал своего сына Хантера, которому были предъявлены обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. В последние часы своего президентства Байден также превентивно помиловал ряд других членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить вред ему самому.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, россия, сша, джо байден, дональд трамп, nbc
В мире, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, NBC
Американский сенатор решения Трампа и Байдена о помиловании

Американский сенатор назвал решение помиловать штурмовавших Капитолий ошибкой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC раскритиковал решение его однопартийца, президента США Дональда Трампа помиловать около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, сравнив его с непопулярным решением предыдущего лидера Джо Байдена помиловать членов своей семьи.
Ранее Трамп после вступления в должности исполнил свое предвыборное обещание и помиловал около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа на фоне его проигрыша на выборах ворвались в здание конгресса в попытке помешать формальному утверждению Джо Байдена президентом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока
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"Я думаю, что помилование людей, которые ворвались в Капитолий и жестоко избили полицейского, было ошибкой, потому что это посылает сигнал, что это нормально... Знаете, Байден, уходя помиловал половину своей семьи. Я думаю, что большинство американцев, если это продолжится... пересмотрят право президента на помилование", - заявил Грэм*.
Байден подвергся критике многих однопартийцев из Демократической партии за то, что вопреки обещаниям этого не делать, помиловал своего сына Хантера, которому были предъявлены обвинения за неуплату налогов и нарушения правил хранения оружия. В последние часы своего президентства Байден также превентивно помиловал ряд других членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить вред ему самому.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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