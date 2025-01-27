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Азаров назвал Зеленского типичным примером колониальной администрации
Азаров назвал Зеленского типичным примером колониальной администрации - РИА Новости, 27.01.2025
Азаров назвал Зеленского типичным примером колониальной администрации
Система образования Украины трансформируется в сторону повального оглупления, из детей в стране готовят послушных солдат, заявил бывший украинский... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:28:00+03:00
2025-01-27T14:28:00+03:00
2025-01-27T14:28:00+03:00
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николай азаров (политик)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Система образования Украины трансформируется в сторону повального оглупления, из детей в стране готовят послушных солдат, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. "Киевский режим Зеленского – типичный пример колониальной администрации, которая не думает не то, что о стране и людях, она не думает ни о какой перспективе этих людей. После госпереворота система украинского образования трансформируется в сторону повального оглупления людей – ничего ты знать не должен, получил команду, выполняй. Надеюсь, придет время, когда их сметет волна народного гнева, до которого дойдет, кого из их детей готовят. Ведь из детей сейчас делают идиотов, готовых по полям с автоматом бегать и стрелять во врагов", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отмечает, что имеющие возможность родители вывозят детей в европейские страны. Однако большинство людей не имеют возможности и им приходится оставаться в стране и учиться по нынешней системе образования. "Хотя чего мы хотим. Ведь Зеленский – малообразованный, малограмотный человек. Понять ему все это невозможно. Пять лет в университете он дурака валял и по КВН-ам бегал, а не знания получал", - подытожил экс-премьер.
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в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Азаров назвал Зеленского типичным примером колониальной администрации
Экс-премьер Украины Азаров: из детей в стране готовят послушных солдат